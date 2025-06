Donald Trump approuve le partenariat entre US Steel et Nippon Steel

(AOF) - US Steel et Nippon Steel ainsi que sa filiale à 100% Nippon Steel North America, Inc. ("NSNA") ont annoncé vendredi que le président Trump a approuvé le partenariat historique des deux sociétés. L'accord permettra des investissements sans précédent dans la sidérurgie aux États-Unis, protégeant et créant plus de 100 000 emplois. Selon un communiqué de US Steel, le 30 mai dernier, ce partenariat a été célébré par des milliers de travailleurs avec le président Trump à l'usine Irvin de U.S. Steel de Mon Valley Works à West Mifflin, en Pennsylvanie.

Commentant cette nouvelle, les deux entreprises ont déclaré : " Nous remercions le président Trump et son administration pour leur leadership audacieux et leur soutien indéfectible à notre partenariat historique. Ce partenariat représentera un investissement massif qui soutiendra nos communautés et nos familles pour les générations à venir. Nous sommes impatients de concrétiser nos engagements pour redonner à la sidérurgie et à l'industrie manufacturière américaines leur grandeur. "

Outre le décret du président Trump approuvant le partenariat, les sociétés ont conclu un accord de sécurité nationale ("NSA" : National Security Agreement) avec le gouvernement américain.

Cet accord prévoit environ 11 milliards de dollars de nouveaux investissements d'ici 2028, dont un investissement initial dans un projet entièrement nouveau qui serait achevé après 2028. Il comprend également des engagements en matière de gouvernance (notamment l'émission d'une action spécifique ("golden share") au profit du gouvernement américain), de production nationale et de commerce.

Parallèlement au décret du président Trump, les sociétés ont finalisé le processus d'examen du ministère de la Justice des États-Unis.

