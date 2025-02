AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Vendredi, lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche aux côtés du Premier ministre japonais Shigeru Ishiba, Donald Trump a précisé que Nippon Steel renonçait à l'acquisition d'U.S. Steel. Le chef d'Etat compte discuter bientôt avec le PDG du métallurgiste japonais sur le sujet. "Nippon Steel envisage un investissement plutôt qu'un rachat", a déclaré le président américain. L'entreprise japonaise investirait massivement aux États-Unis pour moderniser les capacités de production d'US Steel et garantir son avenir.

Donald Trump affirme que Nippon Steel ne rachètera pas US Steel

