Donald Trump accueillera Jamie Dimon de JPMorgan et d'autres directeurs généraux de Wall Street lors d'un dîner à la Maison-Blanche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute Jeffrey Sprecher, directeur général d'Intercontinental Exchange Inc., et Lynn Martin, présidente du New York Stock Exchange, en tant qu'invités au paragraphe 3) par Jarrett Renshaw

Le président américain Donald Trump devrait organiser mercredi un dîner privé à la Maison Blanche avec plusieurs dirigeants d'entreprises, dont le directeur général de JPMorgan Chase JPM.N Jamie Dimon, a déclaré à Reuters un responsable de l'administration.

Cette réunion, à laquelle participera également la directrice générale du Nasdaq NDAQ.O , souligne les efforts de M. Trump pour approfondir les liens avec les dirigeants d'entreprise alors que son administration met en place de nouvelles initiatives visant à renforcer les marchés financiers américains et à reconstruire les chaînes d'approvisionnement nationales essentielles, considérées comme vitales pour la sécurité nationale.

Parmi les autres invités attendus figurent le directeur général d'Intercontinental Exchange Inc ICE.N Jeffrey Sprecher, la présidente de la Bourse de New York Lynn Martin et la directrice générale du Nasdaq Adena Friedman, selon les représentants des entreprises.

JPMorgan, la plus grande banque du pays, a annoncé un programme d'investissement de 1 500 milliards de dollars sur dix ans destiné aux secteurs essentiels à la sécurité nationale et à la résilience économique des États-Unis, notamment la chaîne d'approvisionnement et la fabrication, la défense et l'aérospatiale, l'indépendance énergétique et les technologies d'avant-garde.

Dans le cadre de ce plan, la banque déploiera jusqu'à 10 milliards de dollars sous forme de prises de participation directes et d'investissements en capital-risque dans des entreprises américaines essentielles à la sécurité nationale et à la résilience économique.

Un responsable de la Maison-Blanche a confirmé que M. Trump rencontrait des dirigeants financiers, mais n'a pas confirmé la liste des invités.

CBS News a été le premier à faire état de ce dîner.

Les représentants du Nasdaq et de JPMorgan n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Ces derniers mois, M. Trump a tenu des réunions privées avec des chefs d'entreprise, son administration cherchant à promouvoir la croissance économique tout en gérant les tensions avec les partenaires commerciaux mondiaux.

Son programme économique général est axé sur l'expansion de la production nationale, la relocalisation d'industries clés et l'optimisation des investissements du secteur privé afin de consolider la position des États-Unis dans les chaînes d'approvisionnement de la fabrication de haute technologie et de l'énergie.