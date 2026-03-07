 Aller au contenu principal
Don Lemon met en garde contre l'autoritarisme et la consolidation des médias lors de la remise des prix GLAAD
information fournie par Reuters 07/03/2026 à 01:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Danielle Broadway

Le journaliste américain Don Lemon a mis en garde contre la montée de l'autoritarisme et a appelé à renforcer les protections des LGBTQ lors de la cérémonie annuelle de remise des prix des médias organisée par l'association de défense des LGBTQ GLAAD.

Sur le tapis rouge, M. Lemon a déclaré que les fusions dans l'industrie des médias pourraient menacer la diversité et la liberté d'expression dans les salles de rédaction.

"Il sera très important que les journalistes indépendants et les médias indépendants défendent la représentation", a-t-il déclaré à Reuters.

Paramount Global prévoit d'acquérir pour 110 milliards de dollars Warner Bros Discovery, propriétaire de CNN, la chaîne d'information câblée dont M. Lemon a été licencié en 2023 de son poste de présentateur. Paramount a déclaré que l'indépendance éditoriale de la chaîne serait maintenue après la transaction.

L'événement organisé jeudi à Beverly Hills était la première grande apparition publique de M. Lemon depuis son arrestation en janvier alors qu'il couvrait les manifestations contre l'ICE à Minneapolis. Au cours de la cérémonie, il a remercié la directrice générale de la GLAAD, Sarah Kate Ellis, et l'Association nationale des journalistes noirs pour le soutien qu'ils lui ont apporté après son arrestation.

"Le journalisme, c'est la vérité, et la vérité n'a ni droite ni gauche", a-t-il déclaré.

Animée par Jonathan Bennett, acteur de "Mean Girls", et marquée par l'apparition sur scène de Liza Minnelli, la soirée a mis en lumière les récits LGBTQ dans les médias. "Heated Rivalry", produite par HBO Max et Crave, a remporté le prix de la meilleure nouvelle série télévisée. Son créateur, Jacob Tierney, a fait l'éloge de séries antérieures telles que "Queer as Folk" et "The L Word", qui ont ouvert la voie.

La série est centrée sur une rivalité de hockey intense et une romance secrète entre deux joueurs, interprétés par Hudson Williams et Connor Storrie.

Les humoristes Bowen Yang et Matt Rogers ont reçu le prix Stephen F. Kolzak pour avoir accru la visibilité des LGBTQ grâce à leur podcast pop-culture "Las Culturistas", qui célèbre des moments culturels importants avec une variété d'invités célèbres, dont Lady Gaga et Laura Dern.

La Gay & Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD) diffusera la cérémonie de remise des prix sur Hulu à partir du 21 mars.

Valeurs associées

WALT DISNEY
101,530 USD NYSE -0,78%
WARNER BROS RG-A
27,9500 USD NASDAQ -0,18%
