Domino's Pizza dépasse ses estimations de résultats trimestriels, les consommateurs américains recherchant des repas à prix avantageux
information fournie par Reuters 14/10/2025 à 18:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les commentaires de l'interview du directeur général aux paragraphes 7 et 14, ajoute des détails sur le marché international aux paragraphes 12 et 13, et met à jour les actions) par Anshi Sancheti, Juveria Tabassum et Waylon Cunningham

Domino's Pizza DPZ.O a dépassé les attentes en matière de bénéfices trimestriels et de ventes à magasins comparables aux États-Unis mardi, grâce à des promotions et à de nouveaux articles de menu, alors que les consommateurs resserrent leur budget dans un contexte d'incertitude économique.

L'inflation persistante et les hausses répétées des prix des menus ont incité les consommateurs à privilégier le rapport qualité-prix lorsqu'ils mangent à l'extérieur ou commandent à l'intérieur, et à passer à des formats plus petits pour les en-cas.

Les ventes dans le secteur de la restauration ont commencé à ralentir, a déclaré le directeur financier Sandeep Reddy lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats. Les actions de la société ont réduit une partie de leurs gains avant bourse et étaient en hausse d'environ 3 %.

"Nous pensons que le calendrier du trimestre fiscal de Domino's a soutenu la croissance des ventes, car le ralentissement macroéconomique des dépenses de restauration s'est accentué en septembre", a déclaré Matt Goodman, analyste chez M Science.

Néanmoins, les efforts de Domino's, tels que son offre de pizza à 9,99 $, qui a été relancée en août, et les nouveaux produits comme la pizza à croûte farcie au parmesan, ont contribué à satisfaire les consommateurs qui ont réduit leurs dépenses, et à stimuler la demande.

Domino's a déclaré avoir maintenu l'offre de pizzas à 9,99 dollars plus longtemps que prévu, car elle a contribué à stimuler la demande dans les magasins, et elle avait été demandée par les franchisés.

Le directeur général Russell Weiner a déclaré à Reuters qu'il s'attendait à ce que la rentabilité des franchisés augmente par rapport à l'année dernière, contrairement à certaines chaînes qui se méfient des remises importantes qui empiètent sur les bénéfices des franchisés.

"Nous pouvons avoir une valeur durable qui est rentable, contrairement à d'autres qui grèvent probablement leur bilan pour suivre le rythme", a-t-il dit.

Son partenariat avec DoorDash DASH.O a également permis d'attirer davantage de clients pour la livraison de nourriture et devrait contribuer à stimuler les ventes aux États-Unis tout au long de l'année prochaine, a déclaré M. Weiner.

Les ventes à magasins comparables aux États-Unis pour la plus grande chaîne de pizzas au monde ont augmenté de 5,2 % au cours du trimestre, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur une hausse de 4,0 %, selon les données de LSEG.

Domino's a multiplié les offres dans le cadre de son programme de récompenses, face à la concurrence croissante des chaînes de restauration rapide telles que McDonald's MCD.N et Burger King QSR.TO , qui ont introduit des rabais importants pour attirer les clients.

Les ventes internationales à magasins comparables ont été plus faibles, avec une augmentation de 1,7 %, alors que les estimations tablaient sur 1,9 %, la demande étant restée hésitante sur des marchés tels que le Japon et l'Australie.

En août, le franchisé Domino's Pizza Enterprises, basé en Australie et présent sur les marchés d'Asie et d'Europe, a affiché sa première perte annuelle depuis son entrée en bourse il y a vingt ans.

M. Weiner a déclaré que Domino's avait consulté le franchisé, qui a nommé son troisième directeur généralau cours de l' année écoulée et qui représente un tiers du chiffre d'affaires de Domino's.

"Ils essaient vraiment de redresser leur entreprise, en particulier en France et au Japon, et nous travaillons avec eux sur ce point", a déclaré M. Weiner.

Le bénéfice par action de Domino's pour le trimestre clos le 7 septembre était de 4,08 dollars, dépassant les estimations de 3,97 dollars.

