Dominion Energy en hausse après la conclusion d'un accord de 66,8 milliards de dollars avec NextEra Energy

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18 mai - ** L'action du fournisseur d'énergie Dominion Energy

D.N bondit de 11,1 % à 68,47 dollars, son plus haut niveau depuis novembre 2022

** NextEra Energy NEE.N va racheter Dominion dans le cadre d'une transaction de 66,8 milliards de dollars, l'une des plus importantes acquisitions du secteur de l'électricité aux États-Unis, alors que les services publics tentent de répondre à la demande croissante en électricité des centres de données alimentés par l'IA

** À la clôture de la transaction, les actionnaires de NextEra détiendront 74,5 % de la société fusionnée

** La transaction devrait être finalisée dans 12 à 18 mois

** NEE en baisse de 4 % à 89,58 $

** En tenant compte des fluctuations de la séance, D affiche une hausse de 17,1 % et NEE de 11,5 % depuis le début de l'année