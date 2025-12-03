 Aller au contenu principal
Dollar Tree revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 12:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le distributeur discount Dollar Tree

DLTR.O a relevé ses prévisions de bénéfices annuels mercredi, car il s'attend à une demande stable pour ses produits essentiels abordables et à une baisse des coûts d'intrants liés au fret et aux marchandises pour contrer l'impact de l'incertitude liée aux tarifs douaniers. La société s'attend à ce que le bénéfice ajusté de l'exercice 2025 se situe entre 5,60 et 5,80 dollars par action, contre une prévision antérieure de 5,32 à 5,72 dollars par action.

Valeurs associées

DOLLAR TREE
108,9900 USD NASDAQ -0,82%
