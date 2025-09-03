Dollar Tree révise à la hausse ses perspectives annuelles

(AOF) - Dollar Tree a relevé mercredi sa prévision annuelle de chiffre d'affaires et de bénéfice. Au deuxième trimestre, le groupe a déclaré un bpa dilué de 77 cents contre 42 cents attendu et 68 cents un an plus tôt. La chaîne américaine de magasins à bas prix a fait part d'un chiffre d'affaires de 4,57 milliards de dollars, contre 4,45 milliards de dollars de consensus. Pour l'exercice 2025, la firme américaine table sur un bpa ajusté compris entre 5,32 et 5,72 dollars. La précédente fourchette était comprise entre 5,15 et 5,65 dollars. Les analystes ciblent 5,52 dollars.

Dollar Tree a également relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel, désormais attendue entre 19,3 milliards et 19,5 milliards de dollars, contre une estimation précédente comprise entre 18,5 milliards et 19,1 milliards de dollars. Le consensus est fixé à 19,17 milliards de dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS