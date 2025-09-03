 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 711,60
+0,75%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Dollar Tree révise à la hausse ses perspectives annuelles
information fournie par AOF 03/09/2025 à 14:51

(AOF) - Dollar Tree a relevé mercredi sa prévision annuelle de chiffre d'affaires et de bénéfice. Au deuxième trimestre, le groupe a déclaré un bpa dilué de 77 cents contre 42 cents attendu et 68 cents un an plus tôt. La chaîne américaine de magasins à bas prix a fait part d'un chiffre d'affaires de 4,57 milliards de dollars, contre 4,45 milliards de dollars de consensus. Pour l'exercice 2025, la firme américaine table sur un bpa ajusté compris entre 5,32 et 5,72 dollars. La précédente fourchette était comprise entre 5,15 et 5,65 dollars. Les analystes ciblent 5,52 dollars.

Dollar Tree a également relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel, désormais attendue entre 19,3 milliards et 19,5 milliards de dollars, contre une estimation précédente comprise entre 18,5 milliards et 19,1 milliards de dollars. Le consensus est fixé à 19,17 milliards de dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

DOLLAR TREE
111,3500 USD NASDAQ 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank