Dollar Tree relève son objectif de bénéfice annuel grâce à la demande soutenue d'articles abordables

La société bénéficie de son assortiment de produits qui attire diverses catégories de revenus

Les dépenses plus élevées au 3ème trimestre ont été compensées par une baisse des frais de transport

Le chiffre d'affaires de 4,75 milliards de dollars et le bénéfice ajusté de 1,21 dollar par action ont dépassé les estimations au troisième trimestre

(Ajoute des actions au paragraphe 4) par Anuja Bharat Mistry et Chandni Shah

Dollar Tree DLTR.O a relevé ses prévisions de bénéfices annuels et a dépassé les estimations trimestrielles mercredi, le détaillant discount misant sur une demande stable pour ses produits de base abordables afin de compenser l'impact de l'incertitude liée aux tarifs douaniers.

La société a été en mesure d'attirer davantage de clients de différentes catégories de revenus dans ses magasins grâce à sa stratégie d'élargissement de l'assortiment de produits à des prix variés.

Dollar Tree a déclaré que ses assortiments de Thanksgiving et de Noël trouvent un écho auprès des clients et qu'elle a constaté une forte demande pour les articles discrétionnaires tels que la décoration intérieure, ainsi que les produits d'entretien ménager, les produits d'hygiène personnelle, les en-cas et les biscuits.

Ses actions ont augmenté d'environ 1 % dans les premiers échanges après qu'elle a prévu un bénéfice ajusté pour l'exercice 2025 de l'ordre de 5,60 à 5,80 dollars par action, par rapport à la prévision précédente de 5,32 à 5,72 dollars.

"Dollar Tree bénéficie d'un environnement macroéconomique difficile alors que les consommateurs soucieux de leur budget se concentrent sur la valeur", a déclaré Zak Stambor, analyste chez eMarketer.

"La valeur est au premier plan dans l'esprit des acheteurs pour les fêtes de fin d'année, et les détaillants qui peuvent l'offrir sont les mieux placés pour capter les dépenses limitées des consommateurs".

Les dépenses de la société en tant que part de son chiffre d'affaires total ont augmenté de 140 points de base pour atteindre 29,2 % en raison de l'augmentation des salaires dans les magasins, des investissements de mise à niveau et des coûts liés à la responsabilité civile, mais ont été partiellement compensées par la baisse des coûts de transport nationaux et à l'importation.

Dollar Tree, qui propose des articles de décoration intérieure à 3 et 5 dollars, a également bénéficié des achats soutenus des ménages gagnant plus de 100 000 dollars par an.

"L'augmentation de la fréquence des achats chez ces clients à revenu élevé, compte tenu de leur propension à constituer de plus gros paniers, sera un puissant moteur de croissance pour Dollar Tree à terme", a déclaré Mike Creedon, directeur général de la société, lors d'une conférence téléphonique sur les résultats.

Au troisième trimestre, la société a enregistré des ventes de 4,75 milliards de dollars et un bénéfice ajusté de 1,21 dollar par action, contre des estimations de 4,70 milliards de dollars et de 1,09 dollar par action, respectivement, selon les données compilées par LSEG.