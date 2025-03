Dollar Tree: baisse de 15% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 26/03/2025 à 13:55









(CercleFinance.com) - Dollar Tree publie un BPA ajusté des activités poursuivies en baisse de 15,3% à 2,11 dollars au titre de son quatrième trimestre comptable (clos le 1er février), pour des ventes de cinq milliards de dollars, en augmentation de 2% à surface comparable.



'Nous avons terminé l'année 2024 sur une bonne note avec une solide exécution chez Dollar Tree, l'acceptation croissante de notre assortiment élargi par les clients ayant stimulé la dynamique des ventes', estime son CEO Mike Creedon.



'Avec la vente de Family Dollar qui devrait être conclue plus tard cette année, nous serons en mesure de nous consacrer pleinement à la croissance à long terme, à la rentabilité et au rendement du capital de Dollar Tree', poursuit-il.



Pour l'exercice en cours, et sur la base des activités poursuivies, le distributeur à bas prix anticipe un BPA ajusté de cinq à 5,50 dollars et des ventes de 18,5 à 19,1 milliards de dollars, avec une croissance des ventes de 3 à 5% à magasins comparables.





