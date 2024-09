Dollar Tree attendu en forte baisse après la correction de ses perspectives annuelles

(AOF) - Dollar Tree est attendu en baisse de plus de 12% en pré-marché à Wall Street. La chaîne de magasins américaine à bas prix a abaissé ce mercredi ses prévisions annuelles. Elle s'attend à un chiffre d’affaires annuel compris entre 30,6 et 30,9 milliards de dollars, contre 31 à 32 milliards précédemment. Elle prévoit un bénéfice par action ajusté annuel compris entre 5,20 et 5,60 dollars, contre 6,50 à 7 dollars précédemment. Le groupe invoque "l'effet croissant des pressions macroéconomiques sur le comportement d'achat des clients".

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "grande distribution"

Deux grands défis pour le secteur

Le chiffre d'affaires des enseignes de la distribution a progressé de 6,6 % au troisième trimestre 2022 selon le panéliste IRI. Une telle performance n'avait pas été enregistrée depuis les confinements de 2020. Toutefois, depuis fin septembre, les volumes reculent suite à la hausse des prix. Les résultats des acteurs français, plutôt épargnés jusqu'à présent, devraient donc en pâtir. D'ailleurs, aux Etats-Unis, Walmart et Target ont lancé des avertissements sur leurs résultats.

Autre défi : la désorganisation logistique. D'après les données de NielsenIQ, le taux de ruptures a encore progressé dans les rayons pour atteindre 5,8 % fin octobre. Cela représente un manque à gagner de 3,5 milliards d'euros depuis le début de l'année. D'après Système U, ces troubles n'ont jamais été constatés depuis plus de cinquante ans. Les raisons sont multiples : à la fois climatiques, géopolitiques, logistiques, inflationnistes, et également liées aux comportements des consommateurs, qui stockent certains articles. En revanche la grève dans les raffineries paraît avoir eu peu d'impact car les enseignes sont parvenues à s'organiser.