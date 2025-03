Dollar Tree: accord pour une cession de Family Dollar, information fournie par Cercle Finance • 26/03/2025 à 13:20









(CercleFinance.com) - Dollar Tree annonce un accord en vertu duquel Brigade Capital Management et Macellum Capital Management s'associeront pour lui racheter sa division Family Dollar, moyennant un prix d'achat de 1,01 milliard de dollars, sous réserve d'ajustements de clôture.



Après un examen approfondi des alternatives potentielles, la direction et le conseil d'administration de Dollar Tree ont déterminé qu'une telle vente dégage le plus de valeur pour ses actionnaires tout en positionnant Family Dollar pour le succès futur.



Selon le groupe de distribution à bas prix, cette transaction devrait être finalisée plus tard au cours du deuxième trimestre 2025, sous réserve des conditions de clôture habituelles et des approbations réglementaires.





