Dollar General signale des difficultés chez ses clients fidèles et revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Dépasse les prévisions de bénéfices pour le premier trimestre, affiche un chiffre d'affaires conforme aux attentes

* Supporte des coûts de carburant plus élevés, qui devraient persister

* Les clients des zones rurales réduisent leurs déplacements pour faire leurs courses en raison des prix élevés du carburant, selon le directeur financier

(Réécriture complète avec contexte et détails) par Neil J Kanatt

Dollar General DG.N a averti mardi que ses clients principaux restaient sous la pression de la hausse des prix de l'essence, ce qui a incité le distributeur à bas prix à maintenir ses prévisions de ventes annuelles inchangées, même s'il a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices grâce à des efforts de maîtrise des coûts.

La hausse des prix de l'essence liée à la guerre en Iran pèse sur le budget des ménages à revenus faibles ou moyens, qui sont déjà confrontés à une inflation du coût de la vie.

La société a rejoint les grandes enseignes de distribution Walmart WMT.O et Target TGT.N ainsi que son principal concurrent Dollar Tree DLTR.O pour signaler un climat de prudence dans les dépenses de consommation.

Donny Lau, directeur financier de Dollar General, a déclaré que les clients ressentaient également les effets des coupes dans le programme d'aide alimentaire supplémentaire du gouvernement américain (SNAP), qui soutient les familles à faibles revenus.

La pression est plus forte dans les communautés rurales, où les consommateurs limitent leurs déplacements, réduisent leurs sorties et font des compromis pour faire durer leur budget, a ajouté M. Lau. Les clients principaux de Dollar General sont principalement des ménages à revenus faibles à modérés gagnant environ 35.000 dollars par an ou moins.

Cependant, le réseau dense et hyperlocal de magasins de Dollar General lui permet de capter ces achats de proximité, selon la société de données Placer.ai.

Dollar General, tout comme Dollar Tree, bénéficie également du fait que de plus en plusde consommateurs à revenus élevés – gagnant plus de 100.000 dollars – optent pour des produits moins chers et font leurs achats dans leurs magasins.

L'action de la société a reculé d'environ 1,4%dans l'après-midi, Dollar General ayant maintenu ses prévisions de croissance annuelle des ventes à magasins comparables entre 2,2% et 2,7%.

La société table désormais sur un bénéfice par action de 7,20 à 7,45 dollars pour l'exercice 2026, contre une prévision précédente de 7,10 à 7,35 dollars, hors remboursements de droits de douane.

Dollar General s'est efforcé d'améliorer ses marges en optimisant la productivité de sa chaîne d'approvisionnement, en simplifiant ses magasins et en renforçant la gestion des stocks.

“Ces résultats soulignent une discipline opérationnelle constante et une amélioration des marges malgré un contexte de consommation difficile”, a déclaré Arun Sundaram, analyste chez CFRA.

Le chiffre d'affaires net du premier trimestre a augmenté de 3,4% pour atteindre 10,79 milliards de dollars. Le bénéfice net a progressé de 12,4% à 2 dollars par action, dépassant les prévisions de 1,89 dollar, selon les données compilées par LSEG.