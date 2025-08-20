Dollar General rappelle Donny Lau au poste de directeur financier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un contexte et de détails tirés du communiqué)

Dollar General DG.N a nommé mercredi un ancien employé, Donny Lau, au poste de directeur financier, à compter du 20 octobre, en remplacement de Kelly Dilts.

Lau a travaillé pour la chaîne Dollar General pendant environ six ans et était vice-président senior des finances et de la stratégie lorsqu'il a quitté l'entreprise en juillet 2023. Auparavant, il a également occupé des fonctions de planification financière chez Yum Brands YUM.N , la société mère de KFC.

Le départ de Kelly Dilts de Dollar General a été annoncé le mois dernier . Kelly Dilts devrait rejoindre la chaîne de grands magasins Nordstrom en tant que directrice financière la semaine prochaine.

Le changement de la direction de Dollar General intervient alors que l'inflation et les turbulences macroéconomiques alimentées par les tarifs douaniers ont forcé les consommateurs de toutes les catégories de revenus à faire davantage d'achats dans les magasins discount, ce qui a permis à l'entreprise de relever ses objectifs annuels en juin.