Dollar General prévoit un chiffre d'affaires annuel en demi-teinte, les consommateurs américains se serrant la ceinture

La société Dollar General DG.N a prévu des ventes modérées pour l'ensemble de l'année jeudi, signalant une demande plus faible alors que les acheteurs soucieux de leur budget sont de plus en plus sélectifs dans leurs achats face aux incertitudes économiques .

Les actions de la société étaient en baisse d'environ 6% dans les échanges avant bourse, après avoir augmenté de plus de 75% en 2025.

L'augmentation du coût de la vie et les signes de détérioration du marché du travail font que les consommateurs, en particulier les groupes à faible revenu, hésitent à acheter des articles non essentiels, ce qui nuit aux ventes des détaillants.

Le taux de chômage aux États-Unis a augmenté de 4,4 % en février, contre 4,3 % en janvier. Les prix à la consommation se sont probablement accélérés en février, sous l'effet des droits de douane et de la hausse des prix de l'essence et du pétrole due aux tensions au Moyen-Orient.

La société s'attend à ce que les ventes de magasins comparables de l'exercice 2026 augmentent de 2,2 % à 2,7 %, contre 2,48 % selon les estimations des analystes, d'après les données compilées par LSEG.

Le point médian de sa fourchette de prévision de bénéfice annuel de 7,10 $ à 7,35 $ par action était largement conforme aux estimations de 7,21 $ par action.

Les analystes de Truist Securities ont déclaré que la croissance des ventes des consommateurs à revenu élevé s'est sensiblement ralentie en février, dans le contexte d'un ralentissement plus général au début dupremier trimestre, ajoutant que les prévisions pourraient être plus "conservatrices" que les attentes de certains investisseurs.

Dollar General est confronté à la forte concurrence du géant de la distribution Walmart et du géant du commerce électronique Amazon.com AMZN.O , qui ont réussi àséduire les clients à la recherche de valeur.

Walmart WMT.N , dont les ventes en ligne sont de plus en plus alimentées par des acheteurs à revenus élevés, a maintenu des perspectives prudentes pour l'ensemble de l'année, bien qu'elle ait affiché des ventes trimestrielles en hausse.

Cependant, les efforts de Dollar General pour offrir la majorité de ses produits à1 $ ou moins, associés à des offres attrayantes pour les fêtes , ont permis à l'entreprise de dépasser les estimations de ventes et de bénéfices au cours du trimestre des fêtes.

Ses ventes de magasins comparables au quatrième trimestre ont augmenté de 4,3 %, ce qui est supérieur aux estimations de 3,34 %.

La société, qui a dépassé les estimations de bénéfices trimestriels pendant cinq trimestres consécutifs, a réalisé un bénéfice de 1,93 $ par action au cours du trimestre clos le 30 janvier, dépassant les estimations de 1,65 $ par action.

Son concurrent Dollar Tree DLTR.O devrait publier ses résultats la semaine prochaine.