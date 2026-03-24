Dollar General nomme Jerry Fleeman Jr., vétéran de la vente au détail, au poste de directeur général

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(Ajoute des détails du communiqué)

Dollar General DG.N a nommé mardi Jerry Fleeman Jr. au poste de directeur général, à compter du 1er janvier 2027, en remplacement de Todd Vasos.

M. Fleeman est actuellement directeur général de la division américaine de la multinationale de la distribution Ahold Delhaize, avec laquelle il travaille depuis plus de 35 ans. Il a également dirigé la création d'une plateforme de commerce électronique propriétaire pour Ahold Delhaize USA, a déclaré Dollar General dans un communiqué.

M. Vasos a été le principal patron de Dollar General pendant un total de 10 ans à partir de 2015 et a dirigé l'entreprise alors qu'elle développait sa présence numérique et ses options de livraison.

L'annonce d'un nouveau directeur général intervient quelques jours après que l'entreprise a prévu des ventes annuelles faibles qui ont fait chuter les actions de la chaîne de magasins à un dollar.