Dollar General nomme Donny Lau au poste de directeur financier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Dollar General DG.N a nommé mercredi Donny Lau au poste de directeur financier, à compter du 20 octobre, en remplacement de Kelly Dilts.