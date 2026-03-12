 Aller au contenu principal
Dollar General chute en raison de prévisions de ventes annuelles mitigées
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 16:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

12 mars - ** Les actions du distributeur à prix réduit Dollar General DG.N en baisse de 4,8% à 137,94 ** L'action a chuté de 11 % à 144,84 $, son plus bas niveau depuis trois mois, dans les échanges du matin, avant de réduire ses pertes ** La société prévoit pour des ventes annuelles comparables inférieures aux estimations, les acheteurs soucieux de leur budget étant de plus en plus sélectifs dans leurs achats en raison des incertitudes économiques

** La société prévoit pour l'exercice 2026 une croissance des ventes à magasins comparables comprise entre 2,2 % et 2,7 %, contre 2,48 % estimés par les analystes - données compilées par LSEG

** Une violente tempête hivernale début février a entraîné des fermetures temporaires de magasins, affectant les ventes en début d'année, selon le directeur financier Donny Lau, ce qui a incité la société à prévoir des ventes comparables inférieures aux estimations pour le 1er trimestre

** Le point médian de la fourchette de prévision du bénéfice par action (BPA) de 7,10 $ à 7,35 $ est largement conforme aux estimations des analystes (7,21 $)

** La hausse de 4,3 % des ventes à magasins comparables au 4ème trimestre a battu les estimations de 3,34 %, tandis que le BPA de 1,93 $ a battu les estimations de 1,65 $, aidé par les ventes de la saison des fêtes

** L'action a augmenté de ~9% depuis le début de l'année, à la dernière clôture

Valeurs associées

DOLLAR GENERAL
138,265 USD NYSE -4,55%
