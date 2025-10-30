DOLFINES : Résultats du 1er semestre 2025

Montigny Le Bretonneux, le 30 octobre 2025

RESULTATS DU 1 ER SEMESTRE 2025

Résultats impactés par le recul du chiffre d'affaires et les coûts de la réorganisation du Groupe

Activité commerciale robuste au second semestre

DOLFINES (FR001400SP13-ALDOL) entreprise de conseil en excellence opérationnelle , annonce aujourd'hui ses résultats pour le 1 er semestre 2025. Ces résultats ont été partagés avec les administrateurs de DOLFINES SA.

La présentation des résultats semestriels du groupe DOLFINES s'effectue sur la base des comptes sociaux de DOLFINES SA, dont ses commissaires aux comptes ont effectué une revue limitée, ainsi que de ceux de ses trois filiales opérationnelles actives, Aegide International, 8.2 Advisory et Dolfines Latam, chacune détenue à 100% par DOLFINES SA.

Le rapport d'activité et le rapport financier au 30 juin 2025 sont disponibles sur le site www.dolfines.com , rubrique Investisseurs.

En l'absence de présentation des comptes consolidés et afin de donner une vision économique d'ensemble des principaux agrégats financiers du groupe DOLFINES, le tableau ci-dessous en propose une vision analytique, non revue par les commissaires aux comptes. Les opérations inter-compagnies ont été éliminées et les données des activités Audit de 8.2 Advisory (ancien 8.2 France), cédées au 1 er juin 2025, ne sont intégrées que sur les cinq premiers mois de l'exercice 2025.

En millions d'euros 1 er semestre 2025 1 er semestre 2024 Chiffre d'affaires 4,22 4,88 (2) EBITDA (1) (0,69) (0,03) Résultat net 0,96 (0,20) Résultat net hors éléments exceptionnels (1,14) (0,06) En millions d'euros Au 30 juin 2025 Au 31 décembre 2024 Trésorerie brute (3) 0,63 1,11 Dette financière nette de la trésorerie (3) 0,77 0,37

EBITDA : Résultat d'exploitation avant amortissements et provisions

(2) 4,75 M€ hors activités Audit de 8.2 Advisory en juin 2024

(3) A u 30 septembre 2025, la dette financière nette de la trésorerie s'élevait à 0,72 M€ et la trésorerie Brute à 0,63M€. Il

reste à recevoir au titre de la cession des activités Audit de 8.2 Advisory 1,95 M€ dont la libération est

contractuellement prévue mi-décembre 2025.

Au 1 er semestre 2025, le chiffre d'affaires définitif de l'ensemble des activités du groupe DOLFINES s'est établi à 4,22 M€, en baisse de 13,5 % par rapport au 1 er semestre 2024. Hors activités Audit de 8.2 Advisory cédées au 1 er juin 2025, le recul à périmètre comparable ressort à 11,2 %.

L'EBITDA s'établit à (0,69) M€ ; le résultat net ressort à 0,96 M€ et à (1,14) M€ hors la prise en compte de la plus-value de 2,1 M€ sur la cession des activités Audit de 8.2 Advisory.

Adrien Bourdon-Feniou, Président-Directeur général de DOLFINES, a déclaré : « Le repli du chiffre d'affaires du Groupe d'un semestre sur l'autre est dû pour l'essentiel à l'allongement des délais de prises de décision des clients français impactant négativement l'activité QHSE d'Aegide International, ainsi qu'au report de projets dans certains pays d'Afrique de l'Ouest. S'y est ajouté l'effet de la cession des activités Audit de 8.2 Advisory. La dégradation de l'EBITDA est la conséquence mécanique de la perte de chiffre d'affaires, ainsi que celle de l'augmentation des charges salariales liée au renforcement des effectifs commerciaux et aux coûts des différentes fins de contrat liées à notre réorganisation. L'ensemble de ces éléments, non identifiés fin 2024, ne permet pas de confirmer les guidances 2025 initialement établies.

Après 18 mois de restructuration, Dolfines a finalisé sa transformation stratégique et dispose désormais d'une organisation optimisée pour accompagner la croissance. Le recentrage sur les métiers à forte valeur ajoutée avec spécialisation par filiale est désormais effectif. Notre comptabilité analytique fait ressortir une rentabilité par affaire saine. Il faut désormais augmenter le volume d'affaires global en se concentrant sur les services sur lesquels nous avons des références, une méthodologie robuste et dans des secteurs en croissance.

Dans cette perspective, le Département commercial a été renforcé, avec 5 business developers couvrant tous les métiers et géographies. A fin octobre, l'ensemble du Groupe disposait d'un volume d'offres réalisées de 25 M€, dont 7,3 M€ en attente de réponse de la part des clients, avec un taux de conversion historique oscillant entre 40 et 50%. Ce pipeline commercial exceptionnel et nos nouveaux contrats cadres avec des majors comme ADNOC, PDO et Iberdrola ainsi que notre extension géographique au Koweït avec SINOPEC témoignent de la reconnaissance de notre expertise et de la vigueur des efforts commerciaux de nos équipes.

A moyen terme, nous sommes confiants dans notre capacité à accélérer la croissance sur nos métiers d'excellence opérationnelle par le développement des synergies inter-filiales, l'expansion géographique avec le renforcement de nos positions au Brésil et dans la zone Middle-East / North Africa ainsi que par le développement d'une diversification vers la géothermie, secteur à fort potentiel. Un de nos objectifs est également d'intégrer des expertises technologiques complémentaires par une croissance externe ciblée sur des PME performantes. Enfin, l'obtention de la Certification API Q2 est attendue d'ici fin 2025. »

I - Activité et résultats de DOLFINES SA

Comptes sociaux en normes françaises, millions d'euros

Eléments du compte de résultat 1 er semestre 2025 1 er semestre 2024 Chiffre d'affaires Dont Inspections / Audit de rigs

Dont Assistance Technique - Dont refacturation Services intra-groupe 2,21

1,16



0,65



0,39 2,18

0,97

0,88



0,32 EBITDA (1) (0,41) 0,01 Résultat net 0,05 (0,04) Eléments bilanciels Au 30 juin 2025 Au 31 décembre 2024 Fonds propres 4,47 4,10 Trésorerie brute 0,33 (2) 0,71 Dette financière nette de la trésorerie 0,85 0,47

EBITDA : Résultat d'exploitation avant amortissements et provisions Il reste à recevoir au titre de la cession des activités Audit de 8.2 Advisory 1,95 M€ dont la libération est contractuellement prévue mi-décembre 2025.

Au S1 2025, DOLFINES SA a enregistré un chiffre d'affaires de 2,21 M€ contre 2,18 M€ pour le S1 2024. Cette stabilité est associée au recentrage des revenus et à la future croissance de la société autour des métiers du forage au travers de sa succursale à Abu Dhabi.

Le chiffre d'affaires réalisé en Inspection et Audits de rigs (O&G) s'élève à 1,16 M€, en hausse de 22% par rapport au S1 2024, avec une expansion internationale aujourd'hui dans 13 pays avec 37 unités de forage.

Le chiffre d'affaires du pôle Assistance Technique s'établit à 0,65 M€ au S1 2025 contre 0,88 M€ au S1 2024, soit une baisse de 26%. Ce recul est la conséquence de plusieurs fins de projets dans le domaine offshore. Le secteur de l'éolien est particulièrement tendu depuis le début d'année avec un ralentissement de la croissance en Europe associée à une forte pression sur les prix. En France, l'incertitude réglementaire a généré des retards importants dans la mise en œuvre de plusieurs gros projets.

La perte d'exploitation (EBITDA) au S1 2025 s'élève à 409 K€, contre un excédent d'exploitation de 8,8 K€ au S1 2024. Ce résultat résulte d'une activité insuffisante. Par ailleurs, l'EBITDA du S1 2024 bénéficiait de 784 K€ de produits d'exploitation non-récurrents, sous forme de production immobilisée (628 K€) et de subvention d'exploitation (156 K€ de CIR).

Au S1 2025, la sous-traitance et les charges extérieures ont été réduites. L'augmentation des charges salariales est liée à celle des effectifs commerciaux ainsi qu'aux coûts des différentes fins de contrat – estimés autour de 100 K€ et non récurrents – conséquence de notre réorganisation.

Perspectives

Dans l'activité Inspection et Audits de rigs (O&G), le chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2025 reste stable autour de 0,6 M€, grâce notamment au démarrage du contrat cadre avec ADNOC, pour lequel de premières prestations ont été facturées. Le carnet de commandes, hors contrat cadre ADNOC et PDO, est supérieur à 0,6 M€ au début du 4 ème trimestre.

Le second semestre devrait confirmer la baisse du chiffre d'affaires du pôle Assistance Technique, en raison de quelques revers commerciaux, notamment la perte d'un appel d'offres auprès d'un turbinier majeur, Ce contrat a été attribué à un concurrent avec des prix inférieurs de 25% aux nôtres, un niveau que nous n'avons pas jugé compatible avec nos impératifs de rentabilité.

Bien que la croissance anticipée pour 2025 n'ait pas été au rendez-vous, plusieurs évolutions structurelles nous permettent de rester positif pour la suite :

Activité commerciale robuste : le 4 ème trimestre 2025 s'annonce dynamique, avec plusieurs contrats en Deepwater signés. A fin octobre, DOLFINES SA avait effectué 14,5 M€ d'offres commerciales, dont 4,8 M€ sont en attente de réponse de la part des clients. Notre taux de conversion historique se situe généralement entre 40 et 50%.

La structuration d'un département commercial a permis la mise en place d'une stratégie de prospection plus proactive. Nous constatons ainsi une augmentation importante du nombre de rencontres avec les clients, un accroissement du nombre d'opportunités dans notre pipeline et une proportion plus élevée de contrats issus de notre démarchage actif des clients cibles (10% des offres) ainsi qu'un volume accru de demandes de nos clients existants (50% de nos offres).

Contrats cadres avec du revenu récurrent : une partie de notre stratégie repose sur la mise en place de contrats cadres avec nos clients, afin de maintenir une relation commerciale privilégiée et assurer une récurrence des revenus. En début d'année, nous avons signé plusieurs de ces contrats avec ADNOC, PDO et Iberdrola notamment, qui génèrent déjà des revenus. Ainsi, le contrat ADNOC Offshore a contribué à plus de 100K€ de revenus au cours du 3 ème trimestre.

IA : l'émergence d'outils d'intelligence artificielle est un vecteur de gain de productivité important pour l'entreprise permettant l'automatisation de tâches et de processus chronophages. Un comité IA a été constitué, ayant pour mission d'identifier, évaluer et prioriser les tâches et processus pouvant bénéficier de cette technologie. Nous utilisons déjà ces outils au quotidien et notre ambition est d'intégrer l'IA de façon structurée et coordonnée à travers l'entreprise.

Baisse du niveau de la dette : les remboursements des prêts bancaires dont les échéances avaient été différés au cours de la restructuration financière de 2023/24 ont repris au cours du mois d'octobre. Ils se poursuivront jusqu'en 2026 pour le prêt BPI, et jusqu'en 2028 et 2029 pour les prêts PGE consentis par la BNP et le CIC. Parallèlement, nous poursuivons les discussions relatives à la conversion en titres de la dette obligataire restante.

II - Principaux résultats des filiales

Le Groupe est composé de 3 filiales opérationnelles – Aegide International, 8.2 Advisory et Dolfines Latam, dont les résultats ne donnent pas lieu à consolidation. Le tableau ci-dessous propose un résumé de leurs résultats pour le 1 er semestre 2025 :

En millions d'euros Aegide

International 8.2 Advisory Dolfines Latam Chiffre d'affaires 1,17 1,01 0,23 Variation S1 2025 vs S1 2024 -25% -42% +200% EBITDA (1) (0,15) (0,23) 0,10 Résultat net (0,16) 0,98 0,01

EBITDA : Résultat d'exploitation avant amortissements et provisions

Aegide International

La baisse de l'activité au cours du S1 2025 est essentiellement due au report ou à l'annulation de projets d'audit et de formation, pour le compte de grands donneurs d'ordre du secteur minier en Afrique de l'Ouest et en Nouvelle Calédonie, deux zones ayant souffert d'instabilité politique au cours de ce premier semestre. Malgré ces résultats décevants, l'excellence opérationnelle d'Aegide International se maintient, avec un taux de satisfaction des clients de 95%. Aegide International dispose par ailleurs de près de 2 M€ d'offres en cours avec un taux de conversion historique autour de 45%.

8.2 Advisory

Au cours du S1 2025, 8.2 Advisory a réalisé un chiffre d'affaires de 1,01 M€, dont près de 80% provient de l'activité d'Audits Techniques cédée à Socotec au 1 er juin 2025. 8.2 Advisory est désormais repositionnée sur le conseil international avec des outils propriétaires intégrant l'IA.

Dolfines Latam

La filiale au Brésil a enregistré un chiffre d'affaires de 226 K€ au S1 2025, contre 75 K€ au S1 2024. Cette croissance de l'activité a été obtenue grâce à l'intensification de notre présence commerciale sur cette zone depuis début 2024. Dolfines Latam opère au Brésil avec une structure administrative extrêmement légère, ce qui permet de limiter les charges et d'obtenir un excédent brut d'exploitation de 97 K€.

