DOLFINES (EX DIETSWELL) : Signature d'un MOU avec 8.2 France

COMMUNIQUE DE PRESSE Paris, le 12 novembre 2020

Signature d'un Memorandum Of Understanding entre DOLFINES et 8.2 France afin d'offrir une combinaison de leurs expertises à destination du marché des énergies renouvelables

DOLFINES, spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles, annonce ce jour la signature d'un Memorandum Of Understanding (MOU) avec 8.2 France permettant de construire et développer une offre commune et intégrée combinant leurs expertises à destination du marché des énergies renouvelables.

L'ambition de DOLFINES et de 8.2 France est de proposer aux acteurs majeurs de l'énergie éolienne offshore et onshore une offre intégrée et créatrice de valeur dans l'expertise technique des turbines, des infrastructures électriques et des fondations.

Face au gigantesque marché des énergies renouvelables, les offres de services pour la gestion des actifs et les conseils en ingénierie sont encore atomisées, les acteurs ne couvrant très souvent que leur domaine d'expertise propre. En particulier, sur le marché visé par cet accord de coopération, il n'existe aujourd'hui que très peu d'acteurs en Europe - et aucun en France.

La forte croissance du nombre de fermes éoliennes offshore en France sur les dernières années et la montée en puissance du marché de l'énergie éolienne offshore constituent une opportunité unique pour un acteur intégré.

Il est ainsi rappelé que, sur la base des estimations de WindEurope, 450 GW d'énergie éolienne offshore pourraient être installées en Europe à horizon 2050, dont 57 KW pour la France, qui dispose de la deuxième surface maritime mondiale. Aujourd'hui, seuls 22 GW sont installés en Europe, et 2 MW en France.

L'objectif de France Energie Eolienne est l'installation de 10 GW d'énergie éolienne offshore à horizon 2030, dont 3,5 GW ont déjà été alloués. L'International Reneweable Energy Agency estime que 228 GW pourraient être installés en Europe d'ici à 2030.

Commentant cette signature, Jean-Claude Bourdon, Président de DOLFINES, a déclaré : « Avec la signature de cet accord avec 8.2 France qui nous apporte son expertise dans des technologies éoliennes très complémentaires des nôtres, nous poursuivons la construction méthodique d'une offre créatrice de valeur à destination des acteurs majeurs du gigantesque marché des énergies renouvelables.

Nous avions déjà signé en avril 2020 un accord commercial avec la grande entreprise chinoise de construction navale CIMC RAFFLES, ouvrant ainsi la voie à une coopération sur le développement commercial de l'éolien flottant en Europe et en Asie. Parallèlement, nous poursuivons le développement de notre flotteur semi-submersible TrussFloat(TM) pour des turbines de grosse capacité, recherchant à minimiser les coûts de production, conformément à notre stratégie. »

Bruno Allain, Président de 8.2 France, a déclaré : « Nous avons rapidement vu dans l'expertise de DOLFINES dans les fondations (flottantes, ancrées et onshore), la gestion de projets en France et à l'international et enfin l'ingénierie des projets complexes offshore et onshore un complément majeur et stratégique à notre offre. »

A propos de 8.2 France (www.8p2.fr)

8.2 France est une société française membre du Groupe associatif 8.2 basé en Allemagne, l'un des leaders mondiaux de l'expertise de parcs de production d'énergies renouvelables. 8.2 France a développé une approche globale dans les audits techniques des parcs de production d'énergie renouvelable. Cette expertise reconnue couvre toute la durée de vie des actifs : en phase de développement et financement (due diligences techniques, études de productible, ...), pendant la construction (assistance à maîtrise d'ouvrage, accompagnement ponctuel, ...), lors de la mise en service (audits de réception, tests de fonctionnement, ...), pendant toute l'exploitation du parc (expertises techniques avec une gamme étendue de prestations, optimisation de la performance, contrôles spécifiques, ...), ainsi qu'en fin d'exploitation (extension de la durée de vie, repowering...).

A propos de DOLFINES (www.dolfines.com)

Créée en 2000, DOLFINES (anciennement DIETSWELL) est un spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles. Grâce à des équipes d'experts et à une structure flexible et réactive, DOLFINES propose une offre pluridisciplinaire dans les métiers des énergies au sens large. Avec ses équipes hautement expérimentées, DOLFINES effectue également des audits de haut niveau ainsi que des études pour le design d'équipements de forage et structures offshore, y compris pour l'industrie éolienne. Respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité, DOLFINES est labellisée société innovante et certifiée API Q2, ISO 9001, ISO/TS 29001 et ISO 14001 pour ses activités d'assistance technique, d'audit, d'inspection et d'engineering.

Euronext Growth TM

DOLFINES est cotée sur Euronext GrowthTM - Code ISIN : FR0010377127 - Mnémo : ALDOL

DOLFINES est éligible au PEA-PME

DOLFINES

Delphine BARDELET GUEJO Jean-François CARMINATI Directrice Administrative et Financière Relations actionnaires et médias

delphine.bardelet@dolfines.com 06 63 87 57 60 - jfcarminati@comalto.com