DOLFINES (EX DIETSWELL) : Signature d'un Contrat-cadre avec ADNOC

Montigny Le Bretonneux, le 12 mars 2025

Signature d'un contrat-cadre majeur d'inspection de rigs

avec Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC)

Dans le cadre de sa stratégie de signature de contrats-cadres permettant de projeter d'importants volumes d'activité sur plusieurs années, DOLFINES SA annonce la signature d'un contrat-cadre d'inspection de rigs d'une durée de 5 ans avec la Division Offshore d'ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company).

Fondé en 1971, ADNOC est un groupe énergétique diversifié de premier plan, détenu à 100 % par le gouvernement d'Abu Dhabi. Près de 150 rigs sont actuellement en opération à Abu Dhabi, représentant un des marchés de forage les plus importants au monde.

Cette signature intervient moins d'un mois après la signature avec PDO (Petroleum Development Oman) d'un contrat-cadre d'inspection de rigs d'une valeur potentielle de 200 à 500 000 dollars par an pendant 5 ans.

Le contrat-cadre avec ADNOC OFFSHORE porte sur l'inspection de toutes les unités (Jack Up, Barges, Island Rigs) opérant sur les champs offshore de l'Emirat. Le chiffre d'affaires potentiel généré par cette activité pourrait dépasser 1 million de dollars par an sur les 5 prochaines années. Le contrat prendra effet le 29 Avril 2025.

Parallèlement, la Division ADNOC gérant la concession de Ghasha a procédé à une extension de 2 ans à compter de mars 2025 d'un contrat-cadre signé en mars 2020 avec DOLFINES pour l'inspection de rigs.

Commentant cette signature, Adrien Bourdon Feniou, Président-Directeur général de DOLFINES, a indiqué : « L'intensification de notre stratégie de réponse à de grands appels d'offres avec les opérateurs majeurs du Moyen-Orient continue de porter ses fruits. Après le contrat signé mi-février avec Petroleum Development Oman, c'est le grand opérateur d'Abu Dhabi, ADNOC, qui prend acte de l'expertise de DOLFINES en lui attribuant ce contrat-cadre très structurant pour les équilibres financiers de l'entreprise sur les 5 prochaines années – et en proposant une extension de deux années pour un contrat-cadre antérieur.

Au-delà de cette réussite, je voudrais souligner l'importance de renforcer notre activité avec un groupe qui, non seulement se place dans le peloton de tête des producteurs de pétrole et de gaz à faible intensité de carbone au monde, mais de plus investit fortement dans les énergies renouvelables et les technologies de décarbonation, en tant qu'actionnaire de MASDAR notamment, un des marchés stratégiques de DOLFINES. »

