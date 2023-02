DOLFINES (EX DIETSWELL) : DOLFINES signe une Lettre d'Intention

Montigny Le Bretonneux, le 16 février 2023

DOLFINES signe une Lettre d'Intention en vue de l'acquisition

d'une société d'expertise internationale sur le marché de l' EHS

(Environnement, Santé et Sécurité)

Le Conseil d'administration de DOLFINES, réuni le 15 février 2023, a validé la signature d'une Lettre d'Intention (LOI) et d'entrée en période d'exclusivité dont l'objet est le projet d'acquisition de 100% du capital et des droits de vote d'une société d'expertise internationale sur le marché de l'EHS (Environnement, Santé et Sécurité).

L'acquisition de cette société donnerait à DOLFINES un accès privilégié à un marché en forte demande de conseil en sécurité industrielle, études d'impact et RSE. Elle renforcerait significativement sa présence sur ses axes de développement actuels, en particulier dans le secteur des énergies renouvelables.

Le chiffre d'affaires de cette société s'est établi à 2,75 M € pour l'exercice 2022, en progression de 17 % par rapport à 2021, avec une marge EBITDA / Chiffre d'affaires de 9,2 % et une situation de trésorerie nette positive au 31 décembre 2022.

Le financement de cette opération sera couvert par le financement en cours de Negma qui pourrait envisager une prise de participation minoritaire dans DOLFINES, confirmant ainsi son projet d'accompagner le développement industriel de la société dans la durée.

La réalisation de l'acquisition sera subordonnée au résultat d'un audit d'acquisition qui devrait être finalisé au plus tard le 3 mars 2023.

à propos de Dolfines : www.dolfines.com

Créée en 2000, DOLFINES est un spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles. Face aux enjeux de la décarbonisation du secteur de l'énergie et en capitalisant sur sa forte expertise, Dolfines veut jouer un rôle-clé dans cette transition énergétique en concevant et fournissant des services et des solutions innovantes pour l'exploitation des sources d'énergies renouvelables onshore et offshore, au-dessus et en dessous du niveau de la mer.

Respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité, Dolfines est labellisée société innovante et certifiée ISO 9001 pour ses activités d'assistance technique, d'audit, d'inspection et d'engineering.

Euronext Growth TM

DOLFINES est cotée sur Euronext Growth TM - Code ISIN : FR0014004QZ9 – Mnémo : ALDOL

DOLFINES est éligible au PEA-PME

Contacts :

DOLFINES : Delphine Bardelet Guejo, CFO - delphine.bardelet@dolfines.com

COMALTO : Jean-François Carminati, Shareholders Relations – + 33 (0) 6 63 87 57 60 - jfcarminati@comalto.com

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions…) Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/78621-dolfines_cp_loi.pdf

© Copyright Actusnews Wire