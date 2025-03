DOLFINES (EX DIETSWELL) : Contrat Iberdrola

Montigny Le Bretonneux, le 6 mars 2025

DOLFINES signe avec le groupe IBERDROLA un accord-cadre mondial de trois ans pour des services de conseils techniques dans le secteur des énergies renouvelables

DOLFINES, expert en services à l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles, annonce aujourd'hui la signature d'un accord-cadre de trois ans (2025 – 2027) avec IBERDROLA RENOVABLES ENERGIA S.A.U., l'un des leaders mondiaux dans le domaine des énergies renouvelables.

Ce contrat porte sur la fourniture de prestations d'assistance technique dans le domaine des inspections et du commissioning d'équipements et de matériels destinés aux projets d'énergies renouvelables d'IBERDROLA. DOLFINES mettra ainsi à disposition d'IBERDROLA RENOVABLES ENERGIA des experts qui iront auditer, dans les usines de ses fournisseurs, les process de fabrication des composants d'éoliennes terrestres, des équipements photovoltaïques et des composants de systèmes de stockage de batteries, entre autres.

Ces audits seront réalisés à l'échelle mondiale (45 pays) en fonction des besoins des projets d'IBERDROLA RENOVABLES. Les services de DOLFINES seront fournis en conformité aux normes ISO/IEC 17020 et ISO 9001 pour garantir des prestations de la plus haute qualité.

Le groupe IBERDROLA est un leader mondial des sources d'énergie renouvelables, avec près de 45 GW d'énergies renouvelables opérationnelles. Son Plan Stratégique 2024-2026 prévoit d'allouer 15,5 milliards d'euros aux activités renouvelables, dont plus de la moitié consacrés à l'éolien offshore.

Commentant cet accord, Adrien Bourdon-Feniou, Président-Directeur général de DOLFINES, a déclaré : « Ce partenariat international avec IBERDROLA marque une étape importante dans la stratégie de développement de DOLFINES dans le secteur des énergies renouvelables. Grâce à l'expertise que nous avons développée dans le domaine des inspections QA/QC au sein des usines de fabrication d'éoliennes en France notamment, et à notre capacité à projeter des équipes d'experts partout dans le monde, nous sommes idéalement positionnés pour accompagner IBERDROLA dans ses projets internationaux et contribuer à l'atteinte de ses objectifs excellence opérationnelle. Ce contrat renforce ainsi la position de DOLFINES comme partenaire de confiance pour les acteurs majeurs du secteurs des énergies en Europe et partout dans le monde. »

Créée en 2000, DOLFINES est un spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles. Face aux enjeux de la décarbonisation du secteur de l'énergie et en capitalisant sur sa forte expertise, DOLFINES veut jouer un rôle-clé dans cette transition énergétique en concevant et fournissant des services et des solutions innovantes pour l'exploitation des sources d'énergies renouvelables onshore et offshore, au-dessus et en dessous du niveau de la mer. Respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité, DOLFINES est labellisée société innovante et certifiée ISO 9001 pour ses activités d'assistance technique, d'audit, d'inspection et d'engineering.

