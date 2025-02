DOLFINES (EX DIETSWELL) : Contrat cadre avec PDO

Montigny Le Bretonneux, le 11 février 2025

Signature d'un important contrat-cadre

avec Petroleum Development Oman (PDO)

Dans le cadre de sa stratégie de signature de contrats-cadres permettant de projeter d'importants volumes d'activité sur plusieurs années, DOLFINES SA annonce la signature d'un contrat-cadre d'inspection de rigs d'une durée de 5 ans avec PDO (Petroleum Development Oman) en Oman. Ce contrat-cadre prendra effet début octobre 2025.

Le Sultanat d'Oman produit aujourd'hui autour de 1 million de barils/jour, ce qui le positionne comme un des producteurs majeurs du Moyen-Orient, aux côtés de l'Arabie Saoudite, de l'Iraq et des Emirats Arabes Unis.

PDO est le producteur le plus important d'Oman, avec près de 700 000 barils/jours et près de 60 rigs opérés. Shell détient dans PDO une participation de 34%.

Au cas où DOLFINES serait retenue pour des missions d'inspections de rigs dans le cadre de ce contrat, le chiffre d'affaires potentiel annuel généré par cette activité pourrait être de l'ordre de 200 à 500 000 $ sur les 5 prochaines années.

Commentant cette signature, Adrien Bourdon Feniou, Président directeur général de DOLFINES, a indiqué : « Le choix par PDO de DOLFINES pour ce contrat-cadre d'inspection de rigs constitue une nouvelle marque de la reconnaissance des capacités d'expertise de DOLFINES au Moyen-Orient, région d'implantation historique de notre entreprise. Il ouvre par ailleurs des perspectives notables de collaboration avec Shell, l'un des grands opérateurs pétroliers avec lequel nous n'avions pas encore eu l'occasion de travailler dans le domaine de l'audit de rig. De plus, la perspective de travailler avec PDO, opérateur international reconnu pour son exigence d'excellence opérationnelle, nous ouvre de nombreuses possibilités de fourniture de services additionnels, comme par exemple les activités HSE de notre filiale Aegide International, ou les services aux énergies renouvelables, importante diversification de PDO, créant ainsi un potentiel notable d'opportunités de ventes croisées. »

Créée en 2000, DOLFINES est un spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles. Face aux enjeux de la décarbonisation du secteur de l'énergie et en capitalisant sur sa forte expertise, DOLFINES veut jouer un rôle-clé dans cette transition énergétique en concevant et fournissant des services et des solutions innovantes pour l'exploitation des sources d'énergies renouvelables onshore et offshore, au-dessus et en dessous du niveau de la mer. Respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité, DOLFINES est labellisée société innovante et certifiée ISO 9001 pour ses activités d'assistance technique, d'audit, d'inspection et d'engineering.

DOLFINES est éligible au PEA-PME

