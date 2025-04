DOLFINES (EX DIETSWELL) : contrat avec Geodis

Montigny Le Bretonneux, le 29 avril 2025

Signature avec le groupe GEODIS d'un contrat de coopération en vue du développement et de la commercialisation du OHME dans une application portuaire

Dans le cadre de sa stratégie de valorisation de ses actifs non stratégiques, DOLFINES annonce ce jour la signature avec GEODIS, via sa filiale Sealogis, d'un accord de coopération en vue du développement et de la commercialisation dans une application portuaire de son outil OHME (Offshore Heavy Maintenance Enabler). Le OHME est une tour télescopique géante permettant l'assemblage et l'entretien des composantes des éoliennes offshore dans des conditions technologiques et économiques optimales.

Aux termes de cet accord, DOLFINES mettra à disposition de GEODIS tous les éléments en sa possession sur l'engineering déjà réalisé de la version du OHME Portuaire, afin de développer une version « Mobile XXL » permettant d'effectuer des levages de nacelles allant jusqu'à 800/1 000 tonnes et ainsi positionner cette technologie comme une alternative viable pour les terminaux portuaires aux grues annulaires utilisées pour l'assemblage d'éoliennes flottantes en Europe.

Cet accord, d'une durée de dix ans, fait de GEODIS le partenaire exclusif de DOLFINES dans la commercialisation ultérieure du OHME Mobile XXL sur plusieurs marchés-clés en Europe. DOLFINES restera détenteur de l'ensemble des brevets. GEODIS sera intéressé aux contrats de commercialisation signés.

Commentant cette signature, Adrien Bourdon Feniou, Président directeur général de DOLFINES, a indiqué : « Nous sommes très heureux de pouvoir associer le groupe GEODIS au développement de notre outil OHME, dont le potentiel en termes de valeur ajoutée au marché de l'installation, des déplacements et de l'entretien des éoliennes offshore est d'ores et déjà établi. DOLFINES a investi des montants importants dans la technologie OHME, et cet accord nous permet d'espérer un retour à moyen terme sur cet investissement à partir du moment où la version portuaire « Mobile XXL » aura été mise en place.

Par ailleurs, nous continuons de chercher un partenaire avec lequel nous pourrions assurer, sur la base du même modèle contractuel, le développement et la commercialisation de la version « Jack Up » du OHME pour son utilisation sur barge pour l'éolien offshore. »

Nicolas Bonnier, Global Manager Offshore Wind Solution, Project Logistics chez GEODIS, a ajouté : « GEODIS offre à ses clients, développeurs de projets, EPCI et fabricants, une très large gamme de services d'ingénierie, de logistique et de transport de poids lourds. A ce titre, elle accorde une importance particulière aux solutions innovantes et durables proposées aux acteurs de l'éolien offshore. Après une étude approfondie des solutions de montage d'éoliennes, qui se caractérisent par un manque de disponibilité, un processus d'assemblage complexe et des coûts élevés, nous avons conclu que l'outil « OHME Port » conçu par DOLFINES pouvait répondre à une forte demande, en ajustant sa capacité à la nouvelle génération d'éoliennes (15 MW – 20 MW). Nos équipes d'ingénieurs travaillent déjà sur la conception de cette mise à niveau OHME Mobile XXL. »

A propos de DOLFINES : www.dolfines.com

Créée en 2000, DOLFINES est un spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles. Face aux enjeux de la décarbonisation du secteur de l'énergie et en capitalisant sur sa forte expertise, DOLFINES veut jouer un rôle-clé dans cette transition énergétique en concevant et fournissant des services et des solutions innovantes pour l'exploitation des sources d'énergies renouvelables onshore et offshore, au-dessus et en dessous du niveau de la mer. Respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité, DOLFINES est labellisée société innovante et certifiée ISO 9001 pour ses activités d'assistance technique, d'audit, d'inspection et d'engineering.

A propos de GEODIS : www.geodis.com

GEODIS est un leader mondial du transport et de la logistique, reconnu pour son expertise sur l'ensemble de la supply chain. Partenaire de croissance de ses clients, GEODIS intervient sur quatre métiers : la Commission de transport international, Logistique contractuelle monde, Distribution & transport express et le Réseau routier européen. Le groupe exploite un réseau mondial couvrant près de 170 pays et 50 000 collaborateurs. En 2024, GEODIS a réalisé un chiffre d'affaires de 11,3 milliards d'euros. GEODIS est une société du groupe SNCF.

