DNXCORP (ex DREAMNEX) : Convocation à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 04.02.2020

COMMUNIQUE DE PRESSE

Luxembourg, le 06/01/2020

DNXCORP SE

Convocation à l'Assemblée Générale Extraordinaire

qui se tiendra le 4 février 2020 à 10 heures

au 9, avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 Luxembourg

DNXCorp annonce que la convocation à l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société qui se tiendra le 4 février 2020 à 10 heures au 9, avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 Luxembourg, est disponible sur le site de la société à l'adresse www.dnxcorp.com.

Cette assemblée délibérera sur l'ordre du jour suivant :

Annulation des actions que la Société détient en propre suite à la procédure d'offre publique de rachat d'actions propres achevée en date du 23 décembre 2019 Annulation des actions que la Société détient en propre en raison du programme de rachat d'actions existant au sein de la Société Réduction de capital d'un montant maximum de 250.225,952 euros en raison de l'annulation des actions détenues en propre par la Société ; Réduction du montant de la réserve légale de la Société et allocation à une réserve disponible de la Société ; Annulation des parts bénéficiaires accessoires aux actions transférées à la suite de la procédure d'offre publique de rachat d'actions propres achevée en date du 23 décembre 2019 ; Refonte des statuts ; et Divers.

Lors de cette Assemblée Générale, il est proposé de délibérer sur l'annulation des actions, et le cas échéant des parts bénéficiaires qui y sont accessoires, que la Société a rachetées auprès de ses actionnaires dans le cadre de la procédure d'offre publique de rachat d'actions propres achevée en date du 23 décembre 2019, sur l'annulation des actions que la Société détient en propre en raison du programme de rachat d'actions existant au sein de la Société et sur la réduction corrélative du capital de la Société et de sa réserve légale ; la délibération portera également sur la modification des articles pertinents des statuts de la Société afin de refléter la réduction du capital.

L'ensemble de la documentation vous permettant d'être informé sur cette opération et de voter à l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires est également sur le site de la société à l'adresse www.dnxcorp.com.

Prochaine publication : Compte-rendu de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires en date du 4 février 2020

A propos de DNXcorp

Groupe européen spécialisé dans le développement et la valorisation d'audience sur Internet, DNXcorp intègre l'ensemble des compétences clés du web : génération de trafic, développement de sites et de services, solutions de paiement multi-pays, technologie de streaming vidéo, analyse CRM... Cette expertise globale permet au Groupe de développer depuis 2000 ses propres sites sur des marchés dynamiques tels que les divertissements ou les rencontres...).

Basé au Luxembourg, avec plusieurs filiales européennes, le Groupe emploie une soixantaine de collaborateurs. DNXcorp est coté en Bourse depuis 2019 sur Euronext Growth Paris.

Code MNEMO : DNX

CODE ISIN : FR0010436584

Site corporate : www.dnxcorp.com

Contact DNXcorp : corporate@dnxcorp.com + 352 27 00 28 00