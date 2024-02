DNCA lance un fonds hybride en collaboration avec Naxicap

DNCA Finance, société de gestion affiliée de Natixis Investment Managers, annonce ce 13 février le lancement de DNCA Quadro, un fonds hybride lancé en collaboration avec Naxicap, filiale de Natixis IM spécialisée dans les investissements en actions non cotées.

Conçu pour offrir une large diversification, le fonds permet aux investisseurs d’accéder à combinaison d’actifs cotés et non cotés au sein d’un même portefeuille. De fait, ce fonds de fonds alternatif est composé de 20% d’actions non cotées, 15% d’actions cotées et 65% d’obligations cotées.

En outre, le fonds intègre les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) en investissant au moins 85% de son actif net dans des organismes de placement collectif (OPC) qui promeuvent ces critères, selon les définitions données dans les articles 8 et 9 du règlement SFDR.

Maureen Songne