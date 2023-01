DNCA fusionne deux fonds actions zone euro

(NEWSManagers.com) - DNCA Investments, affilié de Natixis Investment Managers, va fusionner deux de ses fonds actions zone euro le 7 mars prochain, a appris NewsManagers. Le fonds de droit français DNCA Opportunités Zone Euro, qui comptait 857 millions d'euros d'encours à fin 2022, va absorber le fonds DNCA Euro Value Equity, dont les actifs sous gestion s'élevaient à 6,5 millions d'euros fin 2022. Ce dernier est un compartiment de la Sicav luxembourgeoise Natixis AM Funds, géré par Olivier Lefèvre et Boris Radondy.