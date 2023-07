DNCA Finance : Alexandre Steenman nommé analyste/gérant action

(AOF) - DNCA Finance, société de gestion affiliée de Natixis Investment Managers, qui réunit 166 personnes au sein de ses trois bureaux à Paris, Milan et Luxembourg, annonce l’arrivée d’un nouvel analyste/gérant action croissance pour renforcer l’équipe de Carl Auffret. Il s'agit d'Alexandre Steenman, âgé de 36 ans, qui est diplômé d’un master en ingénierie de CentraleSupélec. Il a débuté sa carrière en 2010 au sein de Morgan Stanley en fusions-acquisitions.

