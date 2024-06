DNCA collecte plus de 2 milliards d’euros depuis janvier

« Un début d’année assez exceptionnel ». C’est ainsi qu’Eric Franc, le directeur général de DNCA Finance, a décrit ces premiers mois de 2024, en préambule d’une conférence de la société de gestion du groupe Natixis consacrée aux petites et moyennes capitalisations. « Nous avons franchi le cap des 35 milliards d’euros d’encours il y a quelques jours », a-t-il détaillé, sachant que fin 2023, ses encours ressortaient à 31,2 milliards d’euros.

Cette croissance est le fruit d’un effet marché positif, mais aussi et surtout d’une collecte de plus de 2 milliards d’euros, s’est réjoui Eric Franc. Autre motif de satisfaction : la collecte est venue de France, mais aussi du reste de l’Europe et de l’Asie.

Eric Franc précise que DNCA a « énormément collecté au Japon », où ses encours s’élèvent désormais à 400 millions d’euros. En Asie, Singapour et la Corée « se développent bien aussi », selon le directeur général. En marge de la conférence, Eric Franc a confié à L’Agefi que l’Italie avait aussi connu une belle dynamique, avec une collecte nette de 700 millions d’euros depuis le début de l’année. Dans la Péninsule, où la boutique parisienne emploie sept personnes, les encours représentent désormais 6 milliards d’euros. L’Espagne est également un « gros marché », avec plus de 1 milliard d’euros d’encours.

L’obligataire en vedette

Côté classe d’actifs, DNCA a réalisé 80?% de sa collecte 2024 sur l’obligataire, avec DNCA Invest Crédit Conviction et DNCA Invest Alpha Bond. Ce dernier est d’ailleurs devenu le fonds phare de la maison avec 11 milliards d’euros d’actifs. Ce produit, lancé en 2018 à la faveur du recrutement d’une équipe de La Française, « n’a pas de problème de capacité », souligne Eric Franc. Ces flux semblent valider la stratégie de diversification opérée par DNCA, autrefois connue comme une maison de gestion actions européennes. La diversification s’est aussi réalisée sur la géographie des univers, 36?% des encours étant désormais mondiaux.

Le fonds DNCA Invest Archer Mid Cap Europe, sur les petites et moyennes capitalisations, a également séduit les investisseurs, avec 156 millions d’euros de collecte (son encours est de 630 millions d’euros). Value Europe a attiré quelques flux et la société a recommencé à voir de l’intérêt pour Eurose, « qui était à l’origine notre vaisseau amiral », rappelle Eric Franc.

La dynamique de collecte devrait se poursuivre, certains flux étant d’ores et déjà attendus. Parallèlement, la société continue d’étoffer son offre. Parmi les nouveautés à venir, Eric Franc a annoncé le lancement prochain d’un fonds multistratégies, « partant du principe qu’on a aujourd’hui un certain nombre de briques et de stratégies de qualité ».

Parallèlement, le fonds DNCA Actions Small et Mid Cap euro va être renommé Explorer. Il se présente comme une version « euro » du fonds Archer, présenté lors de la conférence. Et ce, alors que la société met en avant la classe d’actifs des petites et moyennes capitalisations qu’elle juge sous-évaluée par rapport à son potentiel de long terme.

Laurence Marchal