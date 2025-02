DNB AM va ouvrir un bureau à Zurich

La société de gestion norvégienne DNB Asset Management va ouvrir un bureau à Zurich, en Suisse. L’équipe commerciale servant le marché suisse sera également agrandie, selon un post Linked-In.

DNB Asset Management appartient au groupe bancaire norvégien DNB, fondé en 1822 et dont le gouvernement norvégien détient 34?% des actions. Elle revendique 96 milliards d’euros sous gestion et des clients dans 11 pays différents et ses implantations physiques (bureaux) hors Norvège sont au Luxembourg et en Suède.