DNB AM perd son responsable des ventes internationales

Mike Judith, le responsable des ventes internationales de DNB Asset Management, quitte la société de gestion norvégienne où il a passé 14 ans. « J’ai décidé de me lancer dans de nouvelles aventures et j’ai hâte d’ouvrir un nouveau chapitre entrepreneurial en juillet », écrit-il sur Linked-In. « Etant au milieu de la quarantaine, je pense que c’est l'âge idéal pour tenter une nouvelle fois ma chance, rejoindre une équipe ambitieuse et contribuer à écrire une nouvelle histoire de croissance passionnante », ajoute-t-il.

Avant de rejoindre DNB AM, Mike Judith était professeur à la Frankfurt School of Finance & Management.

Laurence Marchal