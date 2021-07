DNB AM obtient le label ISR belge pour un fonds d' actions nordiques

(NEWSManagers.com) -

DNB Asset Management, filiale de gestion du groupe financier norvégien DNB, a obtenu le label ISR belge Towards Sustainability pour son fonds DNB Nordic Equities.

DNB Nordic Equities est un fonds actions investi dans les pays d' Europe du Nord (Suède, Norvège, Danemark, Finlande) qui applique une approche stricte en matière d' exclusions en éliminant de son portefeuille les entreprises dans les secteurs du tabac, l' armement controversé et conventionnel, la pornographie, le charbon, les énergies fossiles, l' alcool et les jeux d' argent, entre autres.

Le fonds, géré par Øyvind Fjell et son équipe, applique également des filtres " d' inclusion " pour intégrer dans le portefeuille des entreprises vertes, notamment dans les segments des énergies renouvelables, les biocarburants et l' économie circulaire.

DNB AM a déjà obtenu le label ISR allemand FNG et le Luxflag Environment pour d' autres fonds de leur gamme ; DNB Nordic Equities est le premier à obtenir le label Towards Sustainability.