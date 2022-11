DMS IMAGING : Signature d'un partenariat avec Canon Medical Systems Europe pour le développement et la distribution d'un système RF de nouvelle génération développé par DMS Imaging à partir de la technologie de Canon

Liège (Belgique) - DMS Imaging (Euronext Bruxelles et Paris - BE0974289218 - DMSIM) , spécialiste français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie, est heureux d'annoncer la signature d'un nouveau partenariat, à l'échelle de l'Union européenne, avec Canon Medical Systems Europe, pour la conception et commercialisation d'un système de radiographie et de fluoroscopie (RF) de nouvelle génération, table numérique télécommandée, développé par DMS Imaging à partir de la technologie de détecteur numérique de Canon.

Conclu à l'occasion du salon professionnel Radiological Society of North America (RSNA), qui se déroule du 27 novembre au 1 er décembre 2022 à Chicago (Etats-Unis), ce nouvel accord fait suite à celui en vigueur depuis 2015 et renforce les liens commerciaux et industriels entre les deux sociétés.

Cette nouvelle solution vise à donner la priorité au confort du patient pendant l'examen. Grâce à sa grande flexibilité, sa polyvalence et sa sophistication technologique, ce nouveau système sera en mesure de répondre aux plus hauts niveaux de demandes et de normes requises par les acteurs de l'imagerie médicale, tout en produisant des images diagnostiques d'excellente qualité.

L'incorporation d'une nouvelle génération de système RF dans le portefeuille d'imagerie diagnostique de Canon Medical Systems Europe renforce l'avantage commercial de la société dans le domaine de l'imagerie médicale.

Cette nouvelle solution sera mise sur le marché au 2 nd semestre 2023.

René Degros, Vice-Président de Canon Medical Systems Europe, commente :

« Le nouvel accord conclu avec DMS Imaging va nous permettre d'offrir une gamme complète et compétitive de systèmes d'imagerie médicale à nos clients européens et de renforcer notre position sur le marché dans le segment RF. La grande flexibilité de cette solution et ses avantages cliniques rendent ce système unique dans ce segment de marché. »

Samuel Sancerni, Directeur général de DMS Imaging, déclare :

« Ce nouvel accord avec Canon Medical Systems Europe s'inscrit parfaitement dans les axes du plan stratégique Imaging 2027 qui vise à renforcer les accords en marque blanche pour nos solutions d'imagerie conventionnelle numérique, et faire ainsi de DMS Imaging un acteur incontournable de l'imagerie médicale en Europe et l'un des principaux partenaires industriels de géants mondiaux de l'imagerie.

Canon Medical Systems Europe aura la distribution exclusive de cette solution en Europe. DMS Imaging pourra la proposer à ses distributeurs et aux autres entités de Canon Medical Systems dans les autres régions du monde. »

A propos de DMS Imaging

Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, DMS Imaging se positionne aujourd'hui comme le leader français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie, à l'ostéodensitométrie, la modélisation 3D et la posturologie.

DMS Imaging est coté sur le marché Euronext à Bruxelles et à Paris (ISIN : BE0974289218 - mnémo : DMSIM).

Plus d'informations sur www.dms-imaging.com .

Contacts

DMS Imaging Samuel SANCERNI Directeur général 04 67 50 49 00 ACTUS FINANCE Mathieu OMNES

Nawel NAAMANE Relations Investisseurs

Relations Presse 01 53 67 36 92

01 53 67 36 34

