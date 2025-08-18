DMS, Hopium, Valneva...les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris

(AOF) - DMS
DMS Group, spécialiste européen de l'imagerie médicale numérique, annonce la finalisation, dans la continuité de l'accord de principe signé le 2 juillet 2025, d'un partenariat stratégique avec InnoLux Corporation (acteur mondial des technologies d'affichage et d'électronique basé à Taïwan) ainsi qu'avec sa filiale InnoCare Optoelectronics Corporation (spécialisée dans la conception et le développement de capteurs plans à rayons X). Ces deux sociétés étant cotées sur le marché boursier de Taïwan.
Hopium
Hopium, la cleantech qui vise à décarboner les transports lourds, annonce la finalisation de l'opération de regroupement de ses actions par 80 actions existantes contre 1 action nouvelle et sa prise d'effet à compter de ce jour. Les actions anciennes Hopium ont été radiées du marché Euronext Growth après la clôture du marché le 15 août 2025 et ont été remplacées par les actions Hopium nouvelles ce lundi 18 août 2025. Le code mnémonique (ALHPI) reste inchangé.
Valneva SE, société spécialisée dans les vaccins, a annoncé que Santé Canada a accordé une autorisation de mise sur le marché pour son vaccin à dose unique, Ixchiq, pour la prévention de la maladie causée par le virus du chikungunya chez les personnes âgées de 12 ans et plus. Cette annonce s'ajoute à l'autorisation de mise sur le marché déjà obtenue au Canada pour les adultes et fait suite à l’extension de l’indication aux adolescents obtenue en Europe en avril 2025.
