 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 885,45
-0,48%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

DMS, Hopium, Valneva...les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris
information fournie par AOF 18/08/2025 à 08:54

(AOF) - DMS

DMS Group, spécialiste européen de l'imagerie médicale numérique, annonce la finalisation, dans la continuité de l'accord de principe signé le 2 juillet 2025, d'un partenariat stratégique avec InnoLux Corporation (acteur mondial des technologies d'affichage et d'électronique basé à Taïwan) ainsi qu'avec sa filiale InnoCare Optoelectronics Corporation (spécialisée dans la conception et le développement de capteurs plans à rayons X). Ces deux sociétés étant cotées sur le marché boursier de Taïwan.

Hopium

Hopium, la cleantech qui vise à décarboner les transports lourds, annonce la finalisation de l'opération de regroupement de ses actions par 80 actions existantes contre 1 action nouvelle et sa prise d'effet à compter de ce jour. Les actions anciennes Hopium ont été radiées du marché Euronext Growth après la clôture du marché le 15 août 2025 et ont été remplacées par les actions Hopium nouvelles ce lundi 18 août 2025. Le code mnémonique (ALHPI) reste inchangé.

Valneva

Valneva SE, société spécialisée dans les vaccins, a annoncé que Santé Canada a accordé une autorisation de mise sur le marché pour son vaccin à dose unique, Ixchiq, pour la prévention de la maladie causée par le virus du chikungunya chez les personnes âgées de 12 ans et plus. Cette annonce s'ajoute à l'autorisation de mise sur le marché déjà obtenue au Canada pour les adultes et fait suite à l’extension de l’indication aux adolescents obtenue en Europe en avril 2025.

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

HOPIUM
0,0000 USD OTCBB 0,00%
VALNEVA
5,2750 EUR Euronext Paris +10,45%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 18/08/2025 à 08:54:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank