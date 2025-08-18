DMS Group: partenariat finalisé avec InnoLux
information fournie par Cercle Finance 18/08/2025 à 09:27
La société affirme ainsi 'son ambition de devenir la plateforme industrielle de référence en Europe dans le domaine de l'imagerie médicale intégrée verticalement, en alliant souveraineté technologique, innovation logicielle et excellence industrielle'.
D'un montant total brut d'environ 6,9 millions d'euros, l'opération d'augmentation de capital se traduit par l'émission d'un nombre total de 5.798.319 actions ordinaires nouvelles, au prix unitaire de souscription de 1,19 euro.
Ces nouvelles prises de participation renforcent un actionnariat stratégique solide et équilibré, composé d'InnoLux et d'InnoCare, de Verso Capital, de Bpifrance et de NextStage AM, appelés à représenter post opération plus de 40% du capital.
Valeurs associées
|1,4400 EUR
|Euronext Paris
|+12,94%
A lire aussi
-
Le mouvement "bloquons tout le 10 septembre", qui prend essor sur les réseaux sociaux, n'est pas d'extrême droite, a estimé lundi le coordinateur de LFI Manuel Bompard qui appelle à y participer pour "empêcher le plan Bayrou de s'appliquer". "Je ne crois pas du ... Lire la suite
-
par Blandine Henault Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente lundi à l'ouverture après le sommet très attendu entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine qui n'a débouché sur aucun accord de ... Lire la suite
-
La flotte de centaines d'avions d’Air Canada était toujours clouée au sol lundi matin alors que les agents de bord en grève ont refusé un ordre de retour au travail soutenu par le gouvernement et appelé la compagnie aérienne à reprendre les négociations. Le groupe ... Lire la suite
-
Faire bloc: le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, et des dirigeants européens se rendent lundi à Washington pour appuyer la position de Kiev, sommé par le président américain d'accepter des concessions après le sommet Trump-Poutine qui n'a pas permis d'arrêter ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer