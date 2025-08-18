DMS Group: partenariat finalisé avec InnoLux information fournie par Cercle Finance • 18/08/2025 à 09:27









(Zonebourse.com) - Dans la continuité de l'accord de principe du 2 juillet, DMS Group annonce la finalisation d'un partenariat stratégique avec la société taiwanaise InnoLux et sa filiale InnoCare Optoelectronics, ainsi que l'entrée à son capital de Bpifrance et NextStage AM.



La société affirme ainsi 'son ambition de devenir la plateforme industrielle de référence en Europe dans le domaine de l'imagerie médicale intégrée verticalement, en alliant souveraineté technologique, innovation logicielle et excellence industrielle'.



D'un montant total brut d'environ 6,9 millions d'euros, l'opération d'augmentation de capital se traduit par l'émission d'un nombre total de 5.798.319 actions ordinaires nouvelles, au prix unitaire de souscription de 1,19 euro.



Ces nouvelles prises de participation renforcent un actionnariat stratégique solide et équilibré, composé d'InnoLux et d'InnoCare, de Verso Capital, de Bpifrance et de NextStage AM, appelés à représenter post opération plus de 40% du capital.





