 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 885,87
-0,47%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

DMS Group: partenariat finalisé avec InnoLux
information fournie par Cercle Finance 18/08/2025 à 09:27

(Zonebourse.com) - Dans la continuité de l'accord de principe du 2 juillet, DMS Group annonce la finalisation d'un partenariat stratégique avec la société taiwanaise InnoLux et sa filiale InnoCare Optoelectronics, ainsi que l'entrée à son capital de Bpifrance et NextStage AM.

La société affirme ainsi 'son ambition de devenir la plateforme industrielle de référence en Europe dans le domaine de l'imagerie médicale intégrée verticalement, en alliant souveraineté technologique, innovation logicielle et excellence industrielle'.

D'un montant total brut d'environ 6,9 millions d'euros, l'opération d'augmentation de capital se traduit par l'émission d'un nombre total de 5.798.319 actions ordinaires nouvelles, au prix unitaire de souscription de 1,19 euro.

Ces nouvelles prises de participation renforcent un actionnariat stratégique solide et équilibré, composé d'InnoLux et d'InnoCare, de Verso Capital, de Bpifrance et de NextStage AM, appelés à représenter post opération plus de 40% du capital.

Valeurs associées

DMS
1,4400 EUR Euronext Paris +12,94%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank