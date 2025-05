DMS Group obtient une autorisation pour commercialiser l'un de ses produits aux États-Unis

(AOF) - Diagnostic Medical Systems a obtenu l’homologation de la Food & Drug Administration pour la commercialisation de " !M1 ", sa solution de radiologie. Partant, Medlink Imaging, filiale de la société coréenne Vieworks et partenaire de DMS Group, va pouvoir dès à présent commencer les premières livraisons aux États-Unis. Il s’agit d’un potentiel commercial important pour le spécialiste des systèmes d’imagerie médicale de haute performance pour la radiologie numérique et l’ostéodensitométrie, car le marché américain représente plus de 1200 unités vendues par an.

Le président-directeur général de DMS Group le confirme : " l'obtention de l'homologation FDA représente une étape stratégique majeure pour notre groupe. Elle concrétise notre ambition d'accélérer notre développement international, en particulier aux États-Unis, le marché le plus dynamique au monde pour la Radiologie mobile ".

