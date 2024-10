DMS GROUP : DMS Group lance ses innovations aux Journées Francophones de Radiologie (JFR) 2024

02 octobre 2024 – 18h00 - Diagnostic Medical Systems (Euronext Growth Paris : FR0012202497 - ALDMS et FR001400IAQ8 - DMSBS), spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la radiologie numérique et l'ostéodensitométrie, annonce sa participation aux Journées Francophones de Radiologie du 4 au 7 octobre qui se déroule au Palais des Congrès à Paris.

En première mondiale, DMS Group présentera le nouveau mobile de radiologie Onyx, récemment récompensé par le Prix de l'Innovation décerné par la Société Française de Radiologie (SFR).

Les Journées Francophones de Radiologie 2024 seront aussi l'occasion pour DMS Group de présenter le mobile de radiologie !M1, doté d'ADAM, sa plateforme logicielle intégrant de l'intelligence artificielle.

DMS GROUP LANCE ONYX, LE MOBILE DE RADIOLOGIE LAURÉAT DU PRIX DE L'INNOVATION 2024 QUI RÉINVENTE LA MOBILITÉ

Le mobile Onyx est un système d'imagerie mobile polyvalent, conçu pour offrir un diagnostic précis et adapté aux divers environnements cliniques , des unités de soins intensifs aux services d'urgence et aux unités de pédiatrie. Grâce à son tube à rayon X de toute nouvelle génération basé sur la technologie des nanotubes de carbone (NTC), et à son bras zéro gravité, il garantit une mise en œuvre précise et une maniabilité exceptionnelle, même dans les espaces les plus restreints.

Sa batterie lithium-ion X-Tech Cell qui assure une autonomie prolongée et une charge rapide, permet un fonctionnement ininterrompu même dans les conditions les plus exigeantes, constituant ainsi un atout majeur sur le plan commercial. Le logiciel ADAM améliore l'expérience utilisateur grâce à des fonctionnalités d'intelligence artificielle, garantissant une qualité d'image supérieure et une réduction significative de la dose.

Le mobile Onyx sera proposé non seulement à nos clients actuels en marque blanche, mais également à d'autres industriels du secteur.

Les premières installations d'Onyx sont prévues pour le 1 er trimestre 2025, dans l'attente des autorisations de mise sur le marché.

« Chez DMS Group, notre mission est d'apporter de l'intelligence à l'imagerie en proposant aux professionnels de santé des solutions innovantes qui améliorent les soins aux patients » , déclare Samuel SANCERNI, le PDG de DMS Group. « Avec ONYX, nous exploitons la technologie des NTC pour redéfinir les possibilités de l'imagerie mobile par rayons X, en améliorant à la fois la mobilité et la robustesse. Cette solution avancée est en outre enrichie par notre interface utilisateur ADAM axée sur les besoins des clients, qui élève l'expérience utilisateur et fournit une excellente qualité d'image. Notre objectif est d'aider les professionnels de santé à prodiguer des soins optimaux avec confiance et efficacité, où qu'ils se trouvent. » Samuel SANCERNI, PDG de DMS Group

ONYX, né du projet MC2 (conception et production d'un mobile de radiologie et d'un arceau chirurgical), est le résultat de plusieurs années de recherche et développement, soutenu par le gouvernement français dans le cadre de l'appel à projets « AAP Plan de relance pour l'industrie – Secteurs stratégiques ».

DMS GROUP INTÈGRE ADAM AU MOBILE DE RADIOLOGIE !M1

En mars 2024, lors de l'ECR (European Congress of Radiology) en Autriche, DMS a lancé ADAM AI multiplateforme, une évolution de son logiciel ADAM qui intègre dorénavant la puissance de l'Intelligence Artificielle. Ce dernier a vocation à être déployé sur tous les systèmes de DMS Group. À ce jour, ADAM est installé dans le monde sur plus de 500 tables télécommandées de DMS Group.

Lors des JFR 2024, DMS Group annoncera l'intégration du logiciel ADAM au mobile de radiologie !M1, le plus léger et innovant des systèmes mobiles de radiologie motorisés sur le marché. D'une grande manœuvrabilité, son utilisation fait gagner en efficacité tout en optimisant le diagnostic.

Cette innovation permet dès aujourd'hui d'adresser un marché beaucoup plus large et surtout de pouvoir proposer !M1 à tous les grands industriels du secteur en marque blanche. Le lancement de !M1 ADAM marque l'aboutissement de la première phase clé de la mise en place des synergies avec Solutions For Tomorrow AB, acquise il y a un an.

!M1 ADAM bénéficie de toutes les autorisations de mise sur le marché en Europe. Il est donc disponible dès à présent à la vente.

DMS GROUP, ENGAGÉ POUR L'INNOVATION

Lors des JFR 2024, DMS Group présentera également des évolutions sur ses autres produits phares :

La Platinum Néo : solution de table télécommandée haut de gamme dotée d'intelligence artificielle embarquée pour la radiographie et la fluoroscopie. Cette solution, vendue à travers notre réseau de distribution est aussi fabriquée pour Fujifilm Healthcare, Canon Medical Systems Europe et Carestream Health en marque blanche.

Le Stratos DR : équipement d'ostéodensitométrie de pointe utilisant la technologie 2D Fan Beam, qui permet des examens rapides et précis de la densité osseuse. Ce dispositif est compatible avec la technologie 3D-DXA, qui permet une évaluation plus précise des compartiments osseux, notamment le cortical et le trabéculaire, pour des diagnostics plus fiables. Le Stratos dR est commercialisé dans le monde entier, sauf sur le marché américain, où son lancement est prévu en 2025. Ce marché représente 40 % du marché mondial de l'ostéodensitométrie.

À PROPOS DE DMS GROUP

DMS Group est un industriel français de la radiologie digitale, tourné vers l'international, reconnu comme un acteur clé et un partenaire incontournable de la chaîne de valeur, aussi bien par la qualité de ses solutions, que par sa flexibilité, son ingéniosité, ses valeurs responsables.

En 2023, DMS Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 42,2 M€, dont 75 % à l'international, avec une présence sur tous les continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux.

DMS Group est coté sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : ALDMS) et éligible au PEA-PME.

DMS Group a procédé le 13 juin 2023 à l'attribution de Bons de Souscription d'Actions cotés sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR001400IAQ8 – mnémo : DMSBS) et exerçables jusqu'au 12 septembre 2025.

DMS Group fait partie du programme ETIncelles destiné aux PME qui ont l'ambition et la volonté de devenir des ETI.

