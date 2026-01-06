DMS GROUP : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE AU 31 DÉCEMBRE 2025

6 janvier 2026 – 17h45 – Diagnostic Medical Systems (Euronext Growth Paris : FR0012202497 – ALDMS) , spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la Radiologie numérique et l'Ostéodensitométrie, communique le bilan semestriel au titre du contrat de liquidité confié par DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS à NATIXIS ODDO BHF du 7 mai 2025.
A la date du 31/12/2025 les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :
- 110 630 titres
- 102 349 euros
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :
- 150 000 titres
- 50 000 euros
Sur la période du 01/07/2025 au 31/12/2025 ont été exécutées :
- 1 155 Transactions à l'achat
- 1 153 Transactions à la vente
Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :
- 248 152 titres et 330 540 euros à l'achat
- 253 627 titres et 342 117 euros à la vente
ROCHAINS RENDEZ-VOUS * :
- 19/01/2026 Chiffre d'affaires annuel 2025
- 14/04/2026 Résultats annuels 2025
- 21/04/2026 Chiffre d'affaires 1 er trimestre 2026
Les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris.
*calendrier prévisionnel susceptible d'être modifié. Consulter le site internet de DMS Group.
À PROPOS DE DMS GROUP
DMS Group est un industriel français de la radiologie digitale, tourné vers l'international, reconnu comme un acteur clé et un partenaire incontournable de la chaîne de valeur, aussi bien par la qualité de ses solutions, que par sa flexibilité, son ingéniosité, ses valeurs responsables.
En 2024, DMS Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 46,1 M€, dont plus de 75 % à l'international, avec une présence sur tous les continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux.
DMS Group est coté sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : ALDMS) et éligible au PEA PME-ETI.
DMS Group fait partie du programme ETIncelles destiné aux PME qui ont l'ambition et la volonté de devenir des ETI.
|
CONTACTS DMS GROUP
Relations Investisseurs
relationinvestisseur@dms-imaging.com
Relations Presse
relationpresse@dms-imaging.com
|
CONTACTS ACTUS
Mathieu OMNES
Relations analystes - investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 92
momnes@actus.fr
Fatou-Kiné N'DIAYE
Relations presse
Tél. : 01 53 67 36 34
fndiaye@actus.fr
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Signaler le commentaireFermer