DMS Group a réduit ses pertes en 2023

(AOF) - DMS Group a réduit sa perte nette passant de 8,9 millions d'euros en 2022 à 5 millions d'euros en 2023. Son chiffre d’affaires est en progression de 20% à 42,2 millions d’euros contre 35,3 millions en 2022. L’Ebitda a en revanche reculé de 2 millions à 1,7 million et la marge d’Ebitda de 5,6% à 4%. Le spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la radiologie numérique annonce une situation financière "saine et équilibrée" avec des capitaux propres de 13,7 millions d'euros et une trésorerie disponible de 4,7 millions d'euros au 1er décembre 2023.

En outre, le groupe enregistre un chiffre d'affaires de 9,9 millions d'euros au titre du premier trimestre de l'exercice en cours. Il est stable par rapport à l'exercice précédent et conforme à sa feuille de route.

DMS Group confirme ses objectifs récemment relevés dans le cadre de son plan stratégique #Imaging 2027 à savoir 70 millions d'euros de chiffre d'affaires, associé à une marge d'EBITDA de 10 millions à horizon 2027.

En 2024, DMS Group se fixe pour objectif une augmentation significative de sa marge brute de 2 à 3 % et la mise en œuvre de projets structurants pour renforcer la profitabilité du groupe tout en maintenant une croissance de l'activité.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur de la distribution spécialisée

Les inquiétudes subsistent

D'après la Fédération du commerce spécialisé, Procos, en octobre 2022, l'activité a reculé de 1,5% sur un an. Néanmoins l'activité de la beauté-santé (+ 5,2 %) et de l'alimentaire spécialisé (+ 3,5 %) sont dynamiques par rapport à octobre 2021. La fréquentation des points de vente a été très impactée par les problématiques de carburant et une météo défavorable. Par rapport à octobre 2019, année pré-covid, la baisse de fréquentation est très forte (- 20,9 % en octobre). Les centres commerciaux et la périphérie sont plus impactés que les centres-villes avec un écart de quatre à cinq points.

Plusieurs motifs d'inquiétude existent pour l'avenir. Les acteurs subissent un effet ciseaux très important compte tenu de l'augmentation de leurs coûts d'exploitation alors que l'évolution de la demande est très incertaine. Très peu d'enseignes peuvent répercuter sur les prix de vente la hausse de leurs coûts. La fédération demande donc, entre autres, de limiter l'indexation de l'Indice des Loyers Commerciaux à + 3,5 % pour les loyers de toutes les entreprises en 2023. Elle invoque également une urgence absolue : plafonner le prix de l'énergie pour 2023 et rétroagir sur les contrats déjà signés pour éviter que le rythme de défaillances s'accélère.

En savoir plus sur le secteur Pharmacie

L'oncologie, priorité des géants pharmaceutiques

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.