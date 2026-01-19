DMS GROUP : 50,0 M EUR DE CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2025 EN CROISSANCE ORGANIQUE DE +9%

Progression dynamique de +17% de l'activité au 4 ème trimestre 2025 , portée par le développement soutenu à l'international

Accélération confirmée de la croissance au 2 nd semestre 2025 (+14% vs. +3% au 1 er semestre 2025) malgré un contexte de marché attentiste, notamment en France et en Europe

Fort développement sur le marché nord-américain , principal contributeur à la croissance du Groupe en 2025

19 janvier 2026 – 17h45 – Diagnostic Medical Systems (Euronext Growth Paris : FR0012202497 – ALDMS) , spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la Radiologie numérique et l'Ostéodensitométrie, publie son chiffre d'affaires consolidé au titre du 4 ème trimestre de l'exercice 2025, clos le 31 décembre 2025.

Données consolidées non auditées

Normes IFRS – en M€ 2025 2024 Variation Chiffre d'affaires 1 er trimestre 10,9 9,9 +10% Chiffre d'affaires 2 ème trimestre 12,7 13,0 -2% Chiffre d'affaires 3 ème trimestre 11,0 10,0 +10% Chiffre d'affaires 4 ème trimestre 15,4 13,2 +17% Total chiffre d'affaires 12 mois 50,0 46,1 +9% dont Radiologie 39,1 35,9 +9% dont Ostéodensitomètrie 10,9 10,1 +8%

Au 4 ème trimestre 2025, DMS Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé record de 15,4 M€, en progression de +17% par rapport au 4 ème trimestre 2024.

Comme escompté, et dans la continuité du 3 ème trimestre 2025, DMS Group a enregistré une accélération de sa croissance au dernier trimestre de son exercice, portée par ses deux divisions : Radiologie (+12% au 4 ème trimestre) et Ostéodensitométrie (+36% au 4 ème trimestre).

Cette bonne dynamique a permis de concrétiser l'accélération annoncée de la croissance au 2 nd semestre 2025, à +14% (vs. +3% au 1 er semestre 2025).

Sur l'ensemble de l'exercice 2025, le chiffre d'affaires consolidé de DMS Group atteint 50,0 M€, un niveau annuel historique en croissance purement organique de +9% par rapport à 2024, avec une progression également répartie entre les deux divisions du Groupe.

DMS Group enregistre ainsi, pour le 3 ème exercice consécutif, une progression soutenue de son activité, avec un chiffre d'affaires qui est passé de 35 M€ en 2022 à 50 M€ à l'issue de l'exercice 2025. La performance en 2025 est d'autant plus remarquable qu'elle s'est déroulée dans un contexte de marché de l'imagerie médicale plus attentiste depuis le printemps 2025, impacté par le contexte politique national et les turbulences géopolitiques internationales.

+9% DE CROISSANCE ANNUELLE EN RADIOLOGIE, +8% EN OSTÉODENSITOMÉTRIE

Sur l'ensemble de l'exercice 2025, la division Radiologie a réalisé un chiffre d'affaires de 39,1 M€ (vs. 35,9 M€ un an plus tôt), en croissance de +9%, alors que le marché mondial de la radiologie s'est inscrit en repli conjoncturel l'an dernier. Cette solide progression résulte principalement de :

La livraison des mobiles de radiologie en Ukraine dans le cadre du contrat pour la fourniture de 120 unités mobiles de radiologie « !M1 Adam », signé en mars 2025 pour un montant total 11 M€ sur 12 mois, financé par le Fonds pour la résilience économique de l'Ukraine (5 lots livrés à fin 2025 sur un total de 10 lots) ;

La bonne dynamique des activités en Amérique du Nord, avec la progression des ventes en marque blanche pour Carestream Health et de Fujifilm Healthcare Americas, ainsi qu'au Moyen-Orient.

En Ostéodensitométrie , le chiffre d'affaires annuel s'est établi à 10,9 M€ (vs. 10,1 M€ un an plus tôt), en progression de +8%. Pénalisé jusqu'à l'automne par des tensions sur l'approvisionnement de certains composants nécessaires à la fabrication des ostéodensitomètres Stratos et Stratos DR, le Groupe a été mesure de renouer avec un rythme de livraisons plus soutenu en fin d'exercice et ainsi d'enregistrer une croissance très dynamique de +36% au 4 ème trimestre 2025. La situation sur le plan de la supply chain est désormais sous contrôle, permettant d'envisager une croissance plus régulière de l'activité en 2026.

DMS Group rappelle qu'il est le seul fabricant européen d'équipements d'ostéodensitométrie, au sein d'une concurrence mondiale constituée de deux acteurs nord-américains et un acteur sud-coréen, ce qui lui confère une position stratégique et souveraine non seulement en Europe, mais également sur les marchés internationaux.

La répartition des canaux de vente est demeurée équilibrée en 2025, avec 51% des ventes réalisé sous marque propre (DMS Imaging) via des distributeurs et 49% issu des ventes en marque blanche via les accords OEM avec de grands acteurs mondiaux (Canon Medical Systems, Fujifilm Healthcare et Carestream Health). DMS Group entend continuer de capitaliser sur ces deux canaux commerciaux afin de bénéficier de leurs cycles de croissance respectifs.

POURSUITE D'UNE ACTIVITÉ DYNAMIQUE À l'INTERNATIONAL, NOTAMMENT EN AMÉRIQUE DU NORD

Avec un chiffre d'affaires annuel de 6,9 M€ en 2025 (vs. 4,0 M€ un an plus tôt), soit une croissance de +71%, l' Amérique du Nord a constitué la principale zone géographique de croissance au cours de l'exercice écoulé.

Cette forte évolution résulte ( i ) de la progression des activités en marque blanche auprès de Carestream Health et de Fujifilm Healthcare Americas, et ( ii ) des premières livraisons du système de radiologie mobile !M1 dans le cadre du partenariat commercial avec Medlink Imaging.

En fin d'année, DMS Group a obtenu l'homologation FDA ( Food & Drug Administration ) pour le mobile de radiologie !M1 dans sa version spécifiquement développée pour JPI Healthcare Solutions, filiale du groupe coté coréen JPI Healthcare. Le lancement commercial du TrueMobile Apex (nom commercial porté par la solution commercialisée par JPI Healthcare Solutions) s'est déroulé lors du congrès de la RSNA 2025 fin novembre et les premières ventes issues de ce partenariat sont escomptées au 1 er semestre 2026. Pour rappel, le marché américain des systèmes de radiologie mobile représente plus de 1 200 unités vendues par an.

Le Moyen-Orient a également constitué une zone géographique très dynamique en 2025, avec une croissance annuelle de +85% (3,8 M€ de chiffre d'affaires annuel), soutenue notamment par le partenariat avec Fujifilm Healthcare EMEA.

En Europe , DMS Group a vu ses ventes se replier de -8%, principalement en France et en Italie. La montée en puissance des ventes OEM auprès de Canon Medical Systems Europe a toutefois permis de limiter le recul de l'activité sur cette zone.

PERSPECTIVES

À l'image de l'exercice 2025, l'international va constituer le principal contributeur à la croissance du Groupe en 2026, avec :

De nouvelles livraisons de mobiles de radiologie en Ukraine au cours des 1 er et 2 ème trimestres 2026 ;

et 2 trimestres 2026 ; La poursuite de la bonne dynamique commerciale en Amérique du Nord, portée par les accords de marque blanche avec Carestream Health et de Fujifilm Healthcare Americas, et l'accélération des ventes du mobile de radiologie !M1 dans le cadre des accords avec Medlink Imaging et JPI Healthcare Solutions ;

la montée en puissance des collaborations historiques avec Fujifilm Healthcare, notamment en Amérique du Sud et en Afrique, ainsi qu'avec Canon Medical Systems Europe. Dans un marché en tension, les grands acteurs mondiaux de l'imagerie ont la capacité de surperformer lorsque que les distributeurs locaux rencontrent plus de difficultés ;

L'accord-cadre au Danemark, en partenariat avec Santax Medico, prévoyant la livraison de 20 à 30 unités de la solution de radiologie !M1 sur 4 ans à compter de 2026, confirmant l'ancrage de DMS Groupe sur les marchés premium en Europe du Nord.

En matière d'innovation, le Groupe demeure toujours dans l'attente de la certification de sa solution Onyx, nouveau mobile de radiologie, les organismes notifiés n'étant actuellement pas en capacité d'absorber l'ensemble des demandes générées par le nouveau règlement européen sur les dispositifs médicaux. Doté d'un tube à rayons X de nouvelle génération basé sur la technologie des nanotubes de carbone (NTC) et d'un bras “zéro gravité”, Onyx offre une maniabilité exceptionnelle dans tous les environnements cliniques. La mise sur le marché d'Onyx est, à ce jour, escomptée au 2 ème trimestre 2026.

Malgré les tensions de marché croissantes en 2025, DMS Group demeure engagé dans la trajectoire de croissance et de rentabilité fixée dans le cadre du plan stratégique Imaging 2027 , soutenue par une organisation solide, des partenariats de premier plan et une offre de solution parfaitement alignée sur les besoins du marché. Au-delà des soubresauts économiques à court terme, les tendances du marché mondial des équipements d'imagerie médicale demeurent structurellement porteuses, soutenues par le vieillissement de la population (augmentation des besoins de diagnostics) et les innovations technologiques (équipements hybrides, mobiles, connectés et interopérables et utilisation croissante de l'intelligence artificielle).

En 2026, DMS Group se fixe pour objectif de réaliser une nouvelle année de croissance dynamique de son activité, continuant ainsi de surperformer le marché de l'imagerie médicale .

PROCHAINS RENDEZ-VOUS * :

14/04/2026 Résultats annuels 2025

Résultats annuels 2025 21/04/2026 Chiffre d'affaires 1 er trimestre 2026

Les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris.

*calendrier prévisionnel susceptible d'être modifié. Consulter le site internet de DMS Group.

