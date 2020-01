DMS : Croissance soutenue de +27% du chiffre d'affaires pour l'année 2019

Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Paris - FR0012202497 - DGM) publie, en avance sur l'agenda financier initial, son chiffre d'affaires au titre de l'exercice 2019 clos le 31 décembre 2019.

Données consolidées non auditées en M€ - Normes IFRS 2019 2018 Variation Chiffre d'affaires 31,0 24,3 +27%

Hybrigenics et ses filiales sont consolidées par intégration globale depuis le 1er juillet 2019 au sein de la division DMS Biotech.

Au 4ème trimestre 2019, DMS Group a réalisé un chiffre d'affaires de 9,6 M€, en croissance de +30%.

Sur l'ensemble de l'exercice 2019, le chiffre d'affaires consolidé de DMS Group s'établit ainsi à 31,0 M€, en progression totale de +27% par rapport à 2018.

Jean-Paul Ansel, Président - Directeur général de DMS Group, déclare :

« L'année 2019 a constitué une excellente année, en particulier pour notre activité d'imagerie médicale de la division DMS Imaging, qui a connu une croissance de +29% par rapport à 2018. Par ailleurs, l'activité des divisions DMS Biotech, constitué d'Hybrigenics et de ses filiales, et DMS Wellness - non significatif à ce jour-, est restée impactée par les processus réglementaires d'homologation, particulièrement longs et coûteux dans certains pays, qui devraient toutefois aboutir dans le courant de l'année 2020. Compte tenu d'un timing de commercialisation encore incertain, l'année 2020 devrait néanmoins constituer une année de transition pour ces deux divisions, durant laquelle le groupe va continuer d'investir dans le développement de nouveaux produits novateurs. »

Commentaires par activités

Dans le sillage du 3ème trimestre, la division DMS Imaging a enregistré une croissance dynamique de +30% au 4ème trimestre, bénéficiant de la contribution croissante des référencements en Radiologie en France (UniHA et UGAP), des ventes via Carestream aux Etats-Unis, mais également de l'extension des accords commerciaux avec Fujifilm Europe au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie (lire le communiqué de presse du 3 juin 2019).

Sur l'ensemble de l'exercice, l'activité de la division s'est établie en progression de +29%, à 30,2 M€.

En Ostéodensitométrie, freiné très fortement en début d'exercice par le changement du sous-traitant historique, interrompant pendant plusieurs semaines les livraisons clients, le groupe a renoué avec un rythme de croissance plus conforme à son ambition au fur et à mesure de l'exercice (+14% sur l'ensemble de l'exercice), bénéficiant de l'accord commercial Fujifilm Europe. Au 4ème trimestre, cette activité a ainsi enregistré une hausse de +35% de ses ventes.

Enfin, toujours au sein de la division DMS Imaging, il convient de souligner la solide progression annuelle de +24% des services après-vente (SAV), qui bénéficient de l'accroissement de la base installée de solutions d'imagerie mais également de la mise en place d'une nouvelle stratégie d'offre pour les services.

Le chiffre d'affaires de DMS Biotech, constitué encore essentiellement des ventes des dispositifs Adip'Sculpt de lipofilling (technique chirurgicale d'autogreffe utilisant le tissu adipeux), a enregistré une croissance soutenue en fin d'année (+55% au 4ème trimestre). Sur l'ensemble de l'exercice, la division a ainsi réalisé un chiffre d'affaires de 0,7 M€, en légère croissance annuelle de +4%.

Enfin, les ventes de la division DMS Wellness restent peu significatives en 2019 (0,1 M€), compte tenu de différentes contraintes réglementaires.

Perspectives

Au sein du pôle DMS Imaging, la société AXS Medical a reçu, au 4ème trimestre 2019, le marquage CE permettant une commercialisation dans l'ensemble de l'Union européenne, de la nouvelle solution Biomod MI (membres inférieurs) de modélisation 3D, qui constitue une alternative technologique et économique à la solution concurrente existante. Cet agrément européen devrait permettre une montée en puissance de l'accord de distribution avec Fujifilm Europe, perceptible au cours de l'exercice 2020.

Au 4ème trimestre 2019, le pôle DMS Biotech a obtenu l'autorisation de commercialisation aux Etats-Unis (agrément 510 (k) auprès de la Food & Drug Administration) de ses dispositifs médicaux dédiés au lipofilling. Le groupe est désormais en réflexion pour aborder la distribution en Amérique du nord. Par ailleurs, le distributeur japonais est toujours dans l'attente de l'agrément des autorités pour lui permettre de vendre sur le marché local.

Agenda financier 2020

Date Evènement 20 avril 2020 Publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 (non audité) 30 avril 2020 Publication des résultats annuels 2019 (audités) 20 juillet 2020 Publication du chiffre d'affaires semestriel 2020 (non audité) 30 septembre 2020 Publication des résultats semestriels 2020 (revue limitée) 20 octobre 2020 Publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020 (non audité) 20 janvier 2021 Publication du chiffre d'affaires annuel 2020 (non audité)

Les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris. Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire.

A propos de DMS Group

DMS Group est constitué de sociétés à fort potentiel d'innovation. D'abord concentré sur l'industrie de l'imagerie médicale, il s'étend désormais vers de nouveaux horizons. En investissant sur l'avenir et en faisant le pari de la recherche, DMS Group espère apporter les solutions de demain.

Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, DMS Imaging se positionne aujourd'hui comme le leader français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie, à l'ostéodensitométrie, la modélisation 3D et la posturologie.

DMS Wellness regroupe les activités dédiées au secteur de la santé et du bien-être, s'adressant aux spécialistes de la physiothérapie, de la beauté, de l'esthétique et du sport.

DMS Biotech, constitué d'Hybrigenics et de ses filiales, porte la stratégie de développement du groupe dans le domaine des biotechnologies, et particulièrement des technologies de traitement de l'arthrose et de médecine régénératrice basée sur l'injection de cellules souches adipeuses. Hybrigenics est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0004153930 - mnémo : ALHYG).

DMS Group est présent sur l'ensemble des continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux, de filiales et de joint-venture.

DMS Group est coté sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : DGM).

Plus d'informations sur www.dms.com.

Contacts :

DMS Group

Jean-Paul ANSEL

Président Directeur-général

04 67 50 49 00 ACTUS FINANCE

Mathieu OMNES

Relations Investisseurs

01 53 67 36 92 ACTUS FINANCE

Alexandra PRISA

Relations Presse

01 53 67 36 90