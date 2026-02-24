 Aller au contenu principal
DLPK : 16 milliards d'euros d'encours épargne en 2025
information fournie par AOF 24/02/2026 à 18:00

(AOF) - En 2025, le groupe DLPK (acteur dans les domaines de l'épargne et de la gestion d'actifs) enregistre 16 milliards d’euros d’encours épargne, en croissance de 14%, et une collecte épargne de 2,5 MdsEUR, en hausse de plus de 20% sur la période. Cette performance repose sur la contribution de l'ensemble des structures d'épargne du groupe - Epartim, Kiplink, Nélia, Nortia, Warold et PVLA Conseil.

Nortia, marque historique du groupe, se distingue par une très forte progression sur ses principaux segments et confirme son attractivité croissante auprès des conseillers en gestion de patrimoine :

- assurance-vie : 1,06 MdEUR de collecte brute ;

- compte-titres : 1,02 milliard d'euros de collecte brute ;

- dynamique commerciale très soutenue avec +51% d'ouvertures de comptes-titres et +78% de nouvelles souscriptions en assurance-vie.

Parallèlement, le groupe DLPK poursuit son développement grâce à ses entités spécialistes dans la conception de solutions d'investissement.

Nexo Capital compte plus d'1 MdEUR placés en solutions d'investissement, en croissance de 20%, dont 650 MEUR réalisés via les conseillers en gestion de patrimoine.

Tailor AM totalise 1,25 MdEUR d'encours, en progression de 15%.

Linavest affiche 200 MEUR d'encours, répartis entre Linasens et Linaclub, avec une activité stable.

