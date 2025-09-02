Dix grandes banques déboutées d'une plainte antitrust aux États-Unis concernant les opérations sur obligations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

Un juge américain a rejeté mardi une plainte antitrust accusant 10 grandes banques d'avoir conspiré pour truquer les prix des obligations d'entreprises au détriment des investisseurs ordinaires, après que le juge initial se soit récusé parce que sa femme possédait des actions dans l'une des banques.

Les investisseurs ont accusé Bank of America BAC.N , Barclays BARC.L , Citigroup C.N , Credit Suisse UBSG.S , Deutsche Bank DBKGn.DE , Goldman Sachs GS.N , JPMorgan Chase

JPM.N , Morgan Stanley MS.N , NatWest NWG.L et Wells Fargo

WFC.N de les avoir surfacturés de plusieurs milliards de dollars depuis 2006 sur des transactions "odd-lot" .

Ces transactions portent sur moins de 1 000 obligations ou sont d'une valeur inférieure à 1 million de dollars et concernent la plupart des transactions sur les obligations d'entreprises. Les investisseurs ont déclaré que les banques avaient illégalement appliqué des marges de 25 % à 300 % supérieures à celles des transactions plus importantes sur les "lots ronds", gonflant ainsi leurs profits.

La juge de district Valerie Caproni, à Manhattan, a déclaré que les investisseurs n'avaient pas réussi à prouver que les banques s'étaient entendues pour exploiter les plateformes Bond Desk, Trading Edge et Trade Web comme une opération "attrape-tout" visant à empêcher l'établissement de prix équitables, tout en boycottant les plateformes concurrentes qui favorisaient l'établissement de prix équitables.

Bien que les banques contrôlent environ 65 % de la souscription et 90 % du volume des transactions sur les obligations d'entreprises aux États-Unis, "il ne s'ensuit pas que les défendeurs aient le pouvoir de contrôler la fixation des prix des obligations sur le marché secondaire", a déclaré la juge Caproni.

La juge a également constaté que les banques n'avaient pas agi ouvertement pour faire avancer la conspiration présumée au cours des quatre années précédant l'introduction de l'action en justice en avril 2020, ce qui a mis fin à l'action intentée en vertu du Sherman Act.

Les avocats des investisseurs n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. L'ordonnance de non-lieu rendue par la juge Caproni est sans préjudice, ce qui signifie que l'affaire ne peut plus être portée devant les tribunaux.

L'affaire avait été initialement classée par le juge de district américain Lewis Liman en octobre 2021.

Quatre mois plus tard, le greffier du juge Liman a révélé que l'épouse du juge possédait des actions de Bank of America pendant que l'affaire était en cours, mais que cela n'avait pas eu d'incidence sur la prise de décision du juge.

En juillet 2024, la cour d'appel fédérale de Manhattan a relancé l'affaire, déclarant que le conflit de Liman était "presque certainement" involontaire, mais qu'il pouvait remettre en question son impartialité.

Liman n'a pas été accusé d'actes répréhensibles.

L'affaire est Litovich v Bank of America Corp et al, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 20-03154.