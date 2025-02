Disney: résultats contrastés au 1T, perd des abonnés à Disney+

( AFP / RONDA CHURCHILL )

Le groupe Disney a publié mercredi des résultats contrastés pour le premier trimestre de son exercice décalé, avec un chiffre d'affaires correspondant aux attentes grâce au cinéma tandis que sa plateforme de streaming Disney+ a perdu des abonnés.

La sortie de "Vaiana 2" a dopé sa branche des contenus et licences mais celle des parcs d'attraction a souffert notamment des conséquences des ouragans dévastateurs Helene et Milton en Floride, au sud-est des Etats-Unis.

L'impact financier de ces deux tempêtes est estimé aux alentours de 120 millions de dollars, a précisé Disney dans un communiqué, ajoutant que cette branche avait également supporté un coût de 75 millions de dollars avant le lancement de la croisière thématique "Disney Treasure".

Au quatrième trimestre 2024, l'activité du groupe de Burbank (Californie) a atteint 24,69 milliards de dollars soit une hausse de 5% sur un an et qui répond peu ou prou aux attentes du consensus des analystes de FactSet (24,66 milliards).

Son bénéfice net a bondi à 2,55 milliards de dollars, après 1,91 milliard un an plus tôt, profitant des recettes dans sa branche de streaming et de cinéma.

"Au cours du premier trimestre de l'exercice fiscal 2025, nous avons enregistré une performance extraordinaire de nos studios, qui ont produit les trois meilleurs films du box-office 2024", a commenté Bob Iger, patron du groupe, cité dans un communiqué.

"Dans son ensemble, ce trimestre s'est révélé être un départ fort pour cet exercice et nous gardons confiance dans notre stratégie de croissance durable", a-t-il ajouté.

Le nombre d'abonnés aux services de streaming Disney+ et Hulu a ainsi progressé sur un an pour atteindre 178 millions à fin décembre, soit 900.000 de plus. Mais Disney+ seul a perdu 700.000 abonnés sur l'année écoulée, à 125 millions.

Leur prix moyen d'abonnement ayant légèrement progressé d'un trimestre sur l'autre, l'impact financier de ce recul a été en partie compensé.

Le bénéfice net a dépassé le consensus qui était de 2,35 milliards, rapporté par action et hors éléments exceptionnels, référence pour les marchés. Il se situe à 1,76 dollar au lieu de 1,45 dollar attendu.

Vers 13H20 GMT, dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action Disney oscillait autour de la stabilité.

Le groupe a indiqué s'attendre à une "modeste" baisse des abonnés de Disney+ au deuxième trimestre par rapport au premier.

Pour l'ensemble de l'année, le bénéfice net par action proforma devrait progresser entre 5% et 10% sur un an et Disney devrait générer environ 15 milliards de dollars de trésorerie opérationnelle.