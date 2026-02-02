Disney proche de nommer le chef de la division parcs comme DG

Le conseil d'administration de Walt Disney est proche de promouvoir le ‍président de sa division parcs d'attraction, Josh D'Amaro, comme directeur général du groupe, a rapporté dimanche ‌Bloomberg, citant des personnes au fait de la question, selon lesquelles un vote aura ​lieu la semaine prochaine.

Aucun commentaire n'a pu ⁠être obtenu dans l'immédiat par Reuters auprès de Disney.

Dans un courriel transmis à ⁠Bloomberg, un ‍porte-parole de Disney a déclaré que "le ⁠conseil d'administration n'a pas encore choisi le prochain directeur général" du groupe.

La question de la nomination ​d'un nouveau patron préoccupe les investisseurs alors que Disney a repoussé à plusieurs reprises le ⁠départ en retraite de Bob Iger ​avant de faire de nouveau appel à ​celui-ci en ​2022 pour diriger le groupe en remplacement du ​successeur qu'il avait ⁠désigné, Bob Chapek, dans un contexte d'activités perturbées par la pandémie de COVID.

Citant des sources proches du dossier, le Wall Street Journal a rapporté ‌en janvier que Bob Iger a exprimé auprès de ses associés sa volonté de quitter ses fonctions chez Disney avant la fin de son contrat le 31 décembre prochain.

(Hyunsu Yim; version ‌française Jean Terzian)