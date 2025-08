Disney: objectif annuel de BPA de nouveau relevé information fournie par Cercle Finance • 06/08/2025 à 13:30









(Zonebourse.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Walt Disney indique tabler désormais sur une croissance de 18% de son BPA ajusté pour l'exercice 2024-25, à 5,85 dollars, alors qu'il en attendait une croissance de 16% à 5,75 dollars il y a trois mois.



Sur son troisième trimestre comptable, le géant des médias et du divertissement a vu son BPA ajusté grimper de 16% à 1,61 dollar, dépassant le consensus de marché, pour un profit opérationnel des segments en hausse de 8% à 4,57 milliards.



Ses revenus trimestriels ont progressé de 2% à près de 23,7 milliards de dollars, avec des contributions positives des divisions divertissement (+1%) et surtout expériences (+8%), mais négative de la division sport (-5%).



'Nous continuons de mettre en oeuvre nos priorités stratégiques', souligne son CEO Robert A Iger, soulignant ainsi de nouvelles étapes majeures dans le streaming, comme le lancement prochain du service direct-to-consumer d'ESPN.





