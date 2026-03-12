Disney nomme le vétéran Paul Roeder au poste de responsable de la communication

Walt Disney DIS.N a nommé Paul Roeder, vétéran de la société depuis 25 ans, au poste de premier vice-président exécutif et directeur de la communication, à compter du 19 mars, a annoncé le géant des médias jeudi.

Cette nomination marque l'un des récents changements au sein de l'équipe dirigeante de Disney depuis que la société a nommé Josh D'Amaro comme nouveau directeur général le mois dernier, succédant ainsi à Bob Iger, directeur général de longue date.

M. Roeder occupait dernièrement le poste de vice-président exécutif chargé de la communication pour Disney Entertainment Studios, Direct-to-Consumer et International.

Il rendra compte au nouveau directeur général, M. D'Amaro, et s'occupera de la communication à l'échelle mondiale et sera le principal porte-parole de Disney.

"Il est passionné par Disney et comprend parfaitement ce qu'il représente, et je sais qu'il fera un travail remarquable à la tête de nos équipes de communication exceptionnelles dans le monde entier", a déclaré M. D'Amaro.

M. Roeder a rejoint l'équipe de communication de Disney ABC en 2001 et dirige la communication de Disney Studios depuis 2010, couvrant les acquisitions de Lucasfilm et de 21st Century Fox.