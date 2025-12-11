Disney investit 1 milliard de dollars dans OpenAI et concède des licences pour ses personnages à l'outil vidéo Sora

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations sur l'opération provenant de la source aux paragraphes 6 et 11, et d'un commentaire d'analyste au paragraphe 13) par Dawn Chmielewski et Deborah Mary Sophia

Walt Disney DIS.N investit 1 milliard de dollars dans OpenAI et permettra à la startup d'utiliser les personnages des franchises Star Wars, Pixar et Marvel dans son générateur vidéo Sora AI, un accord crucial qui pourrait remodeler la façon dont Hollywood crée du contenu.

Le partenariat de trois ans annoncé jeudi constitue une étape cruciale dans l'adoption par Hollywood de l'intelligence artificielle générative, et permet de contourner les inquiétudes de l'industrie concernant l'impact de l'IA sur les emplois créatifs et les droits de propriété intellectuelle.

Dans le cadre de l'accord de licence, Sora et ChatGPT Images commenceront à générer des vidéos utilisant des personnages sous licence de Disney tels que Mickey Mouse, Cendrillon et Mufasa, à partir du début de l'année prochaine. L'accord ne porte pas sur les voix ou les ressemblances de talents.

"Grâce à cette collaboration avec OpenAI, nous étendrons de manière réfléchie et responsable la portée de nos récits grâce à l'IA générative, tout en respectant et en protégeant les créateurs et leurs œuvres", a déclaré Bob Iger, directeur général de Disney.

LES DISCUSSIONS ONT COMMENCÉ IL Y A LONGTEMPS

Bob Iger et Sam Altman, d'OpenAI, ont commencé à discuter il y a plusieurs années, alors qu'ils cherchaient un moyen de mieux mettre en valeur le potentiel de l'IA générative, lorsqu'elle est associée aux personnages et aux histoires de Disney, selon une personne au courant des discussions.

Avant le lancement, OpenAI a offert au studio des aperçus de son outil de génération d'images Sora, a déclaré la source qui a requis l'anonymat pour discuter des négociations, ajoutant que Disney a trouvé OpenAI disposé à s'engager de manière constructive dans ce dialogue.

M. Iger a présenté une partie de la stratégie lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs en novembre, déclarant que l'IA permettrait à l'entreprise de fournir aux utilisateurs de Disney+ des outils pour créer et consommer du contenu généré par les utilisateurs, principalement sous forme de courts métrages.

Dans le cadre de l'accord conclu avec OpenAI, une sélection de vidéos réalisées par les utilisateurs sera disponible en streaming sur Disney+, ce qui permettra à la plateforme de streaming de tirer parti de l'attrait croissant pour les contenus vidéo de courte durée.

Le conglomérat médiatique recevra également des bons de souscription lui permettant d'acquérir des parts supplémentaires dans le fabricant de ChatGPT.

Les entreprises utiliseront les modèles d'OpenAI pour créer de nouveaux produits et de nouvelles expériences client, notamment pour les abonnés de Disney+, tandis que Disney déploiera ChatGPT pour ses employés.

L'accord comprend également des lignes directrices visant à empêcher que les personnages ne soient représentés dans des situations inappropriées. Disney prévoit également d'utiliser les outils d'OpenAI à des fins internes pour soutenir la production de films, dans un souci d'efficacité, a déclaré la source.

Ce partenariat intervient quelques mois après que Creative Artists Agency, la principale agence de talents d'Hollywood, a critiqué OpenAI pour avoir exposé les artistes à un "risque significatif" par l'intermédiaire de Sora et s'est demandé si les professionnels de la création seraient rémunérés pour leur travail .

"Un géant du divertissement qui s'associe à une société d'IA suscitera inévitablement des réactions négatives de la part des syndicats de l'industrie du divertissement", a déclaré Ross Benes, analyste chez Emarketer. "Mais le pouvoir des syndicats est limité et il est peu probable qu'ils soient en mesure d'endiguer l'élan des médias produits par l'IA."

CNBC a rapporté plus tôt dans la journée que Disney avait envoyé une lettre de cessation et d'abstention à Google , alléguant que la société avait enfreint ses droits d'auteur.

Disney et Comcast's CMCSA.O Universal ont intenté en juin un procès en matière de droits d'auteur contre la société Midjourney, spécialisée dans la génération de photos par l'IA, pour son utilisation des personnages les plus connus des studios.