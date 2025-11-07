Disney et YouTube TV restent en pourparlers pour rétablir ABC et ESPN

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails tirés du mémo dans les paragraphes 3 et 4)

Disney DIS.N a déclaré vendredi qu'il poursuivait ses discussions avec YouTube TV de Google

GOOGL.O pour rétablir ABC et ESPN après que ses chaînes ont disparu du service de télévision payante.

Lundi, YouTube TV a proposé de rétablir ABC et ESPN, en réponse à la demande de Disney de ramener ABC sur le service de télévision payante pour la couverture du jour de l'élection.

"YouTube TV continue d'insister pour obtenir des conditions préférentielles inférieures à celles du marché et n'a fait que peu de concessions", ont déclaré Dana Walden et Alan Bergman, coprésidents de Disney Entertainment, et Jimmy Pitaro, président d'ESPN, dans un mémo adressé vendredi aux employés.

Disney a entamé les négociations avec YouTube TV en lui proposant un "accord qui coûterait moins cher que les termes de notre licence récemment expirée", ont-ils déclaré dans la note. "Il s'agit d'économies réelles que YouTube TV pourrait répercuter sur ses clients"

Elle a déclaré avoir proposé des conditions équitables, conformes aux accords conclus par d'autres distributeurs depuis l'été dernier, selon le mémo.

YouTube TV n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

YouTube TV, l'un des plus grands distributeurs américains de télévision payante, a entamé cette année une série de négociations avec des sociétés menaçant de retirer leurs réseaux de la plateforme. Les réseaux de Disney se sont retirés de YouTube TV tard jeudi dernier, après que les négociations n'ont pas abouti à un accord de licence, ont indiqué les entreprises dans des déclarations séparées.